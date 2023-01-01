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İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

İzmir'de sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı. Öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Konak, Karabağlar, Bayraklı, Buca ve Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı. Sağanak nedeniyle rögarların taşması sonucu yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu. İzmir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:17 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
İzmir 5 günlük hava durumu

İzmir 5 günlük hava durumu

#İzmir
#hava durumu
#sağanak
#meteoroloji
#Buca
#Bornova
#Konak
2 saat önce
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İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu
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