İzmir'de sağanak nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı. Öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Konak, Karabağlar, Bayraklı, Buca ve Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı. Sağanak nedeniyle rögarların taşması sonucu yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu. İzmir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
17:17 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
İzmir 5 günlük hava durumu
İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu. Çarşı içinde Hisar Camisi çevresindeki sokaklarda bazı pasaj ve iş yerlerine dolan su, esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.
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