|
Özgün

Jandarma Genel Komutanlığı memur alacak! JGK personel alımı 2024 ne zaman? İşte başvuru tarihi ve şartları

Jandarma Genel Komutanlığı, karargahı ve bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 15 devlet memuru alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Memur alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte başvuru tarihi ve şartları.

09:55 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:55 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı
Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Resmi Gazete'de yapılan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla birer veteriner ile mühendis, 2'si mütercim, 3'ü sosyolog ve 8'i hizmetli olmak üzere 15 devlet memuru alınacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular bugünden itibaren 30 Haziran saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacak.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türk vatandaşı olmak,b. Müracaatların son günü itibariyle (30 Haziran 2024) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

ç. Mütercim, veteriner, mühendis, sosyolog için 2022-2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) (P3), hizmetli için 2022 yılında yapılan (KPSS) (P94) puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

d. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim ünvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisindeki başvuru döneminde açıklanmış olan YDS/e-YDS’den Arapça için 70 (C düzeyi), İspanyolca için 80 (B düzeyi) puan ve üzeri not almış olmak,

e. Tablo’daki kadro ünvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

f. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,

h. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmalarıdurumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,

ı. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olan ve J.Gn.K.lığı kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylara yapılacaktır.),

i. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,

j. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

k. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

l. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü memur alıyor! CTE personel alımı 2024 ne zaman? İşte başvuru tarihi ve şartları

Adalet Bakanlığı, 2024 yılında farklı pozisyonlarda olmak üzere çok sayıda memur alımı yapacağını duyurdu. İlk ilan ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. CTE, sözlü sınav ve mülakat ile 7-9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak. Bu alım, adalet sistemine katkıda bulunmak ve kamu hizmeti yapmak isteyen adaylar için eşsiz bir fırsat sunuyor. CTE personel alımı Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü memur alımı başvuruları ne zaman? CTE personel alımı ne zaman başvuru şartları neler, hangi pozisyonda memur alımı olacak?

#Jandarma Genel Komutanlığı
#memur alımı
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
17 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Teşrik Tekbiri okunuşu