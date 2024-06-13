Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Resmi Gazete'de yapılan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla birer veteriner ile mühendis, 2'si mütercim, 3'ü sosyolog ve 8'i hizmetli olmak üzere 15 devlet memuru alınacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular bugünden itibaren 30 Haziran saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacak.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türk vatandaşı olmak,b. Müracaatların son günü itibariyle (30 Haziran 2024) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

ç. Mütercim, veteriner, mühendis, sosyolog için 2022-2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) (P3), hizmetli için 2022 yılında yapılan (KPSS) (P94) puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

d. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim ünvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisindeki başvuru döneminde açıklanmış olan YDS/e-YDS’den Arapça için 70 (C düzeyi), İspanyolca için 80 (B düzeyi) puan ve üzeri not almış olmak,

e. Tablo’daki kadro ünvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

f. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,

h. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmalarıdurumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,

ı. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olan ve J.Gn.K.lığı kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylara yapılacaktır.),

i. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,

j. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

k. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,