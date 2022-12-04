Özgün Japonya-Hırvatistan maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11ler
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Japonya-Hırvatistan maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile grup aşamasında sergilediği performansla dikkati çeken Japonya, son 16 turu mücadelesine çıkacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Peki, Japonya – Hırvatistan maçı saat kaçta? Japonya – Hırvatistan muhtemel ilk 11’i kim? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Japonya-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Japonya-Hırvatistan maçı muhtemel ilk 11
Japonya Hırvatistan maç kadrosu

Japonya-Hırvatistan maçı için heyecan dorukta. F Grubu müsabakasında Hırvatistan ile Belçika kozlarını paylaşacak. Peki, Japonya-Hırvatistan hangi kanalda? Saat kaçta?

Japonya-Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta?

Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Maçı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.

Japonya-Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Japonya-Hırvatistan maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

JAPONYA HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Japonya-Hırvatistan maçı muhtemel 11

  • Japonya: Gonda, Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Tanaka, Morita, Kubo, Kamada, Minamino, Mitoma
  • Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic

Japonya 2022 Dünya Kupası grafiği

E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Hırvatistan 2022 Dünya Kupası grafiği

2018 Rusya'da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Japonya-Hırvatistan maçının galibi kiminle çeyrek finalde karşılaşacak?

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İkisi de grup aşamasında olmak üzere 2006 Almanya'da oynanan maç 0-0 berabere tamamlanırken, Fransa 1998'deki mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.

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