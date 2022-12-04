Japonya-Hırvatistan maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Japonya-Hırvatistan maçı için heyecan dorukta. F Grubu müsabakasında Hırvatistan ile Belçika kozlarını paylaşacak. Peki, Japonya-Hırvatistan hangi kanalda? Saat kaçta?

Japonya-Hırvatistan maçı ne zaman? Saat kaçta?

Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Maçı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.

Japonya-Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Japonya-Hırvatistan maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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Japonya-Hırvatistan maçı muhtemel 11

Japonya : Gonda, Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Tanaka, Morita, Kubo, Kamada, Minamino, Mitoma

: Gonda, Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Tanaka, Morita, Kubo, Kamada, Minamino, Mitoma Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic

Japonya 2022 Dünya Kupası grafiği

E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Hırvatistan 2022 Dünya Kupası grafiği

2018 Rusya'da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

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Japonya-Hırvatistan maçının galibi kiminle çeyrek finalde karşılaşacak?

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İkisi de grup aşamasında olmak üzere 2006 Almanya'da oynanan maç 0-0 berabere tamamlanırken, Fransa 1998'deki mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.

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