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Özgün JAXAnın astronot adaylığına 4 bini aşkın başvuru
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JAXA'nın astronot adaylığına 4 bini aşkın başvuru

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansının (JAXA) astronot ilanına 4 bin 127 kişinin müracaat ettiği bildirildi. Üniversite şartının kaldırılmasıyla müracaat listesindeki kabarıklık dikkat çekti. Peki, JAXA nedir? JAXA'nın amacı ve faaliyetleri nelerdir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
JAXA nedir? JAXAnın amacı ve faaliyetleri nelerdir?​
JAXA'nın astronot adaylığına 4 bini aşkın başvuru

İşe alım başvurusu açan Japon kuruluş "geniş yelpazede tecrübe kitlesine ulaşmak için" aranan koşullar arasında üniversite tahsili şartını kaldırdı.

JAXA, 13 yıl sonra ilk kez verilen astronot alım ilanına 4 bin 127 kişinin başvurduğunu ve bu sayının bir rekor olarak kayda geçtiğini bildirdi.

Başvuranlar arasında 20 yaşın altında 811 ve 60 yaşın üstünde 69 kişi yer alıyor. Toplam aday sayısının 919'u ise kadın.

İlk tarama sonrası 4 aşamalı sınav yönetmeliğine tabi tutulacak adayların işe alım süreci Şubat 2023'te sonuçlanacak.

2008'de 963 kişi başvurdu

JAXA, yeni personelini Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile Ay keşif görevlerine göndermeyi hedefliyor.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı (MEXT) Suematsu Şinsuke sürece ilişkin "Olağanüstü beceriye sahip kişilerin seçilmesini ve Ay keşfinde görev almalarını ümit ediyoruz" dedi.

Aktif görevdeki astronotlarının ortalama yaşı 52'nin üzerinde olan JAXA, personelini 60 yaşında emekli ediyor.

En son 2008'deki işe alım sürecinde 963 kişi astronot adaylığına başvurmuştu.

JAXA nedir? JAXA'nın amacı ve faaliyetleri nelerdir?

  • JAXA, 1 Ekim 2003 tarihinde NASDA, ISAS ve NAL olmak üzere üç devlet kurumunun birleştirilmesiyle Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) ve İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı (MIC) tarafından yönetilen bir bağımsız idarî Kurum olarak kuruldu.[5]
  • Birleşme öncesinde ISAS uzay ve gezegen araştırmalarından sorumluydu, NAL havacılık araştırmalarına odaklanmıştı. 1 Ekim 1969'da kurulan NASDA ise roket ve yapay uydular geliştirmiş ve Japon Deney Modülü'nü de yapmıştı. Eski NASDA genel merkezi, Kyūshū'nun 115 kilometre güneyinde, Tanegashima Adası'ndaki Tanegashima Uzay Merkezi'nin şu anki yerinde bulunuyordu. NASDA ayrıca ABD Uzay mekikleri ile uzaya çıkan Japon uzayadamlarını da yetiştirmiştir.
  • Japonya Temel Uzay Yasası 2008'de kabul edilmiş ve JAXA'nın yetki alanı, Başbakan tarafından yürütülen Kurul'daki MEXT'den Uzay Geliştirmeleri için Stratejik Merkez'e (SHSD, Strategic Headquarters for Space Development) taşınmıştır. 2016 yılında Ulusal Uzay Politikası Sekreterliği (NSPS) kuruldu.
  • 2012 yılında yeni yasa, JAXA'nın görevlerini yalnızca füze erken uyarı sistemleri gibi bazı askeri alan geliştirmelerini de içine alacak şekilde barışçıl amaçlara yönelik genişletmiştir. JAXA'nın politik denetimi, MEXT'den Başbakanlık Kabine Ofisi'ne yeni bir Uzay Strateji Ofisi aracılığıyla geçmiştir.

JAXA aşağıdaki alt birimleri

  1. Uzay Teknolojisi I. Başkanlığı
  2. Uzay Teknolojisi II. Başkanlığı
  3. İnsanlı Uzay Uçuşu Teknoloji Başkanlığı
  4. Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı
  5. Havacılık Teknolojileri Başkanlığı
  6. Uzay ve Uzay Bilimleri Enstitüsü (ISAS)
  7. Uzay Keşif Yenilikleri Etkinlik Merkezi

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