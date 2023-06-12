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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası zeferinin ardından sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı. Peki, Jorge Jesus istifa mı etti, ayrıldı mı? Jorge Jesus Fenerbahçe'den neden ayrıldı? İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan ayrılık açıklaması...

11:03 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Fenerbahçe’nin sezon boyunca çok konuşulan teknik patronu Jorge Jesus Başakşehir karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası’nın kazanılmasının ardından Jorge Jesus yeni sezonda Fenerbahçe’de devam edip etmeyeceğine ilişkin aldığı kararı duyurdu.

JORGE JESUS İSTİFA MI ETTİ?

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek kupayı kazandıkları karşılaşmanın ardından görevi bıraktığını açıkladı. Jorge Jesus açıklamasında “ Taraftarlar her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim.” ifadelerini kullandı.

“PORTEKİZ'E GİDECEĞİM”

Sezon boyunca eleştiri oklarının hedefi olan Jorge Jesus açıklamasının devamında “ Fenerbahçe'nin renklerini savunduğum son gündü. Bugünden itibaren serbest bir teknik direktörüm. Başka maceralar arayışında olacağım. Bu kararı alalı bir süre oldu. Burada çalışmayı istemiyorum gibi bir durum değil. Türk halkı bana hep sevgi gösterdi. Türkiye'yi seviyorum. Şu anda bir karar almadım geleceğimle ilgili, bekleyeceğim.

Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim.” ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 yılında Portekiz'in Amadora şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk hayatında Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi takımlarda top koşturan ancak istediği başarılara ulaşamayan Portekizli, teknik adamlık kariyerinde ise fark yaratmayı başardı.

Portekiz'de uzun süre alt seviye takımlarda çalışan Jesus, 2008 yılında göreve başladığı Braga'daki performansıyla adını Avrupa futboluna duyurdu.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yaptı. Ve sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci tamamladı. Fenerbahçe'nin başında Türkiye Ziraat Kupasını kazandı.



#jorge jesus
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#haberler
#Jorge Jesus istifa
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