Juventus 1-0 Freiburg
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Juventus ve Freiburg karşı karşıya geldi. Maç Juventus’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
JUVENTUS - FREİBURG MAÇ ÖZETİ
JUVENTUS - FREİBURG MAÇ ÖZETİ
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25 dakika önce
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