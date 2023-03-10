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Angel Di Maria attı Juventus kazandı: Juventus 1-0 Freiburg

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus evinde Freiburg’u konuk etti. Allianz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Juventus dakika 53’de Angel Di Maria’nın attığı golle maçtan 1-0 galip geldi. Juventus - Freiburg maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

12:15 . 10/03/2023 пятница
Yeni Şafak
Juventus 1-0 Freiburg

Juventus 1-0 Freiburg

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Juventus ve Freiburg karşı karşıya geldi. Maç Juventus’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

JUVENTUS - FREİBURG MAÇ ÖZETİ

Juventus - Freiburg maç özetini izlemek için



#Juventus
#Freiburg
#UEFA
#Avrupa Ligi
#maç özeti
25 dakika önce
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Angel Di Maria attı Juventus kazandı: Juventus 1-0 Freiburg
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