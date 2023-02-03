İspanya La Liga 19. hafta son maçında Real Madrid evinde Valencia’yı konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup etti. Goller dakika 52’ Marco Asensio ve 55’ Vinicius Junior’dan geldi. Real Madrid’in golcü oyuncusu Karim Benzema 3 dakika içinde 2 asist yaparak galibiyette büyük rol oynadı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 45’e yükselterek lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 5’e indirdi. Real Madrid - Valencia maç özetine ve İspanya La Liga puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.