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Juventus tek golle yarı finalde

İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus evinde Lazio’yu konuk etti. Maçın 44. dakikasında stoper oyuncusu Bremer’in attığı golle Juventus maçı 1-0 kazandı. Juventus bulduğu tek golle yarı finale yükselirken Lazio kupaya veda etti. Juventus - Lazio maçının özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

09:47 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Juventus 1-0 Lazio

Juventus 1-0 Lazio

İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus ve Lazio karşı karşıya geldi. Dev maçta kazanan taraf Juventus oldu ve adını yarı finale yazdırdı.

JUVENTUS - LAZİO MAÇ ÖZETİ

Juventus - Lazio maç özetini izlemek için



#Juventus
#Lazio
#İtalya Kupası
#maç özeti
#Bremer
1 saat önce
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Juventus tek golle yarı finalde
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