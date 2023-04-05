|
Reklam
Reklam
Özgün

Olaylı maçta kazanan çıkmadı: Juventus 1-1 Inter

İtalya Kupası yarı finali ilk maçında Juventus evinde Inter’ı konuk etti. 83. dakikada Juan Cuadrado’nun golüyle 1-0 öne geçen Juventus, dakika 90+4’de Romelu Lukaku’nun penaltıdan attığı gole engel olamadı ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Lukaku gol sevincini Juventus taraftarlarına dönerek yaptı. Bunun üzerine Juventus tribünlerinden bazı taraftarlar maymun sesi çıkararak Lukaku'ya ırkçı bir saldırıda bulundu. Sahada da olayların büyümesi üzerine Inter'den Romelu Lukaku ve Handanovic, Juventus'tan Cuadrado maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü. Juventus - Inter maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

10:40 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Juventus 1-1 Inter Maç Özeti

Juventus 1-1 Inter Maç Özeti

İtalya Kupası yarı finali ilk maçında Juventus ve Inter karşı karşıya geldi. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

JUVENTUS - INTER MAÇ ÖZETİ

Juventus - Inter maç özetini izlemek için

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Kupada çift maçlı eleme usulüne göre oynanan yarı final karşılaşmalarının ilkinde, Juventus ile Inter, Torino'daki Allianz Stadı'nda kozlarını paylaştı.


İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta, Juventus aradığı golü 83. dakikada Kolombiyalı oyuncusu Cuadrado ile bularak 1-0 öne geçti.


Müsabakanın bitimine çok az bir süre kala ise Inter, Juventus'lu Bremer'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi nedeniyle penaltı atışı kazandı. 90+5. dakikada penaltı atışını gole çeviren Belçikalı golcü Lukaku, skoru eşitledi: 1-1.


Gergin geçen karşılaşmanın son düdüğüyle Inter kalecisi Handanovic ile Juventus'lu Cuadrado arasında çıkan sert tartışma nedeniyle iki oyuncu da hakem Davide Massa'dan kırmızı kart gördü. Inter'li Lukaku ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


Mücadelenin rövanşı 26 Nisan’da Milano'da Inter'in sahası Giuseppe Meazza’da oynanacak.


Kupada yarı finalin diğer ayağında ise Cremonese, Fiorentina'yı bu akşam konuk edecek.



#Juventus
#Inter
#İtalya Kupası
#yarı final
#Romelu Lukaku
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.