Özgün Juventus 3-0 Lazio Maç Özeti İzle (VİDEO)
ÖZGÜN HABERLER

Juventus 3-0 Lazio Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Serie A 15. hafta son maçında Juventus evinde Lazio’yu ağırladı. Zirve yarışında 2 takım içinde büyük önem taşıyan maçı Juventus 3-0 kazandı. Goller dakika 43’ ve 54’ Moise Kean, 89’ Arkadiusz Milik’den geldi. Bu sonuçlarla Juventus puanını 31’e çıkararak 3. sırada yer aldı. Lazio ise 30 puanla 4. sırada yer aldı. Juventus - Lazio maç özeti ve İtalya Serie A puan durumu haberimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Juventus 3-0 Lazio Maç Özeti İzle (VİDEO)
Juventus Lazio

İtalya Serie A 15. hafta maçları tamamlandı. Allianz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Juventus 3 farklı skorla kazandı.

JUVENTUS - LAZİO MAÇ ÖZETİ

Juventus - Lazio maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU


Fulham 1-2 Manchester United Maç Özeti İzle (VİDEO)
ÖZGÜN
Fulham 1-2 Manchester United Maç Özeti İzle (VİDEO)
Terörü lanetlediler

Terörü lanetlediler

​Ünlü isimlerden hain saldırıya tepki yağdı.
Başvurularbugün başlıyor

Başvurular
bugün başlıyor

​Polis Akademisi'ne 13 bin öğrenci alınacak.
46 kişi gözaltında

Bakan Bozdağ Taksim'deki hain terör saldırısıyla ilgili son bilgileri Yeni Şafak'la paylaştı.

​'Bulgular PKK/PYD terör örgütünü gösteriyor'

Hain saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Bombalı saldırı sonrası dikkat çeken detay.

İstiklal'deki saldırının arkasındaki faillere işaret edip net mesaj verdi.
Yeniden yaya<br>trafiğine açıldı

Yeniden yaya
trafiğine açıldı

İstiklal Caddesi'ndeki incelemeler sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.