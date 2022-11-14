Juventus 3-0 Lazio Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Serie A 15. hafta maçları tamamlandı. Allianz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Juventus 3 farklı skorla kazandı.
JUVENTUS - LAZİO MAÇ ÖZETİ
Juventus - Lazio maç özetini izlemek için TIKLAYIN.
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İtalya Serie A 15. hafta maçları tamamlandı. Allianz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Juventus 3 farklı skorla kazandı.
Juventus - Lazio maç özetini izlemek için TIKLAYIN.
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