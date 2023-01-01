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Juventus - Atalanta maçı 3-3'lük eşitlikle sona erdi iki takım birer puana razı oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Atalanta ile 3-3 berabere kaldı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada başka gol olmayınca, mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu. Atalanta, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 35'e yükseltti ve puan tablosunda 5. basamakta yer aldı. 15 puan silme cezası nedeniyle puanı 37'den 22'ye düşürülen Juventus puanını 23 yaptı ve 9. sırada yer buldu. Juventus - Atalanta maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

9:14 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Juventus Atalanta maçı

Juventus Atalanta maçı

Adı mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için hafta içinde İtalya Futbol Federasyonu’ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla sarsılan Juventus, ligin güçlü ekiplerinden Atalanta'yı Allianz Stadı'nda ağırladı.

Juventus - Atalanta maçı özeti

Maça hızlı başlayan konuk Atalanta, 5. dakikada Lookman ile öne geçti: 0-1.

Ev sahibi siyah-beyazlı takım ise 25. dakikada Di Maria ile önce skoru 1-1'e getirdi ardından 34. dakikada Milik ile 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Atalanta, maçın ikinci yarısına da hızlı bir giriş yaptı ve Maehle ile 46. dakikada maçta eşitliği yakaladı: 2-2.

53. dakikada Lookman ile bir gol daha bulan Atalanta, maçta yeniden üstün duruma geçti: 2-3.

65. dakikada Danilo, Juventus adına skora yeniden eşitliği getiren golü attı: 3-3.

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada başka gol olmayınca, mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu.

Atalanta kadrosunda yer alan milli stoper Merih Demiral yedek kulübesinde başladığı maça 15. dakikada Palomino'nun yerine dahil oldu ve kalan sürede forma giydi.

Atalanta, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 35'e yükseltti ve puan tablosunda 5. basamakta yer aldı. 15 puan silme cezası nedeniyle puanı 37'den 22'ye düşürülen Juventus ise Atalanta maçından gelen 1 puanla, puanını 23 yaptı ve 9. sırada yer buldu.

Bu arada, adı mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için FIGC'ten 15 puan silme cezası alan Juventus'ta bazı taraftar grupları, maç öncesinde kulübün ceza almasına yol açan eski başkan Andrea Agnelli aleyhinde pankartlar açarken, bazı taraftarların da ceza nedeniyle federasyona tepki gösterdiği belirtildi.

Serie A'da pazar günü oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

  • Sampdoria-Udinese: 0-1, Monza-Sassuolo: 1-1 ve Spezia-Roma: 0-2.

Ligin 19. haftasında 23 Ocak Pazartesi günü Bologna-Cremonese, Inter-Empoli ve 24 Ocak Salı günü de Lazio-Milan müsabakaları oynanacak.



Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0 yendi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Atalanta ile 3-3 berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı.

#Juventus
#Atalanta
#Serie A
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Juventus - Atalanta maçı 3-3'lük eşitlikle sona erdi iki takım birer puana razı oldu
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