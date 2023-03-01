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Juventus Torino karşısında iki kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı

İtalya Serie A 24. haftasında Juventus evinde Torino’yu konuk etti. Çekişmeli geçen maçta Juventus rakibini 4-2 mağlup etti. Goller dakika 2’ Yann Karamoh, 16’ Juan Cuadrado, 43’ Antonio Sanabria, 45’ Danilo, 71’ Bremer ve 80’ Adrien Rabiot’dan geldi. Juventus bu sonuçla puanını 35’e çıkararak 7. sırada yer aldı. Juventus - Torino maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:01 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Juventus 4-2 Torino Maç Özeti İzle

Juventus 4-2 Torino Maç Özeti İzle

#Juventus
#Torino
#İtalya Serie A
#puan durumu
#maç özeti
2 saat önce
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Juventus Torino karşısında iki kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı
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