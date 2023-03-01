İngiltere FA Cup 5. tur maçında Bristol City evinde Manchester City’i konuk etti. City deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti. Goller dakika 7’ ve 74’ Philip Foden (2), 81’ Kevin De Bruyne’den geldi. Yıldız oyuncu Erling Haaland bu maçta forma şansı bulamadı. Bristol City - Manchester City maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.