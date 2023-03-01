Juventus 4-2 Torino Maç Özeti İzle
İtalya Serie A 24. haftasında Juventus ve Torino karşı karşıya geldi. Maç Juventus’un 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
JUVENTUS - TORİNO MAÇ ÖZETİ
JUVENTUS - TORİNO MAÇ ÖZETİ
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
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2 saat önce
Juventus Torino karşısında iki kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı
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