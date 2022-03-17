Juventus 0-3 Villarreal Maçı Özeti ( Golleri İzle)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Juventus ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Kritik müsabaka 23:00'te başladı. İşte Juventus Villerrealkarşılaşması skoru ve özeti...

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI ÖZETİ (0-3)

Juventus ile Villarreal arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı ve EXXEN'de canlı yayınlandı. Karşılaşma Villarreal'in 3-0 lık üstünlüğü ile sona erdi. İşte maçtan dakikalar...

90'

+2

4.Hakem eklenen süreyi göstermek için tabelasını kaldırıyor. En az 5 dakika daha oynanacak.

90'

+2

0:3

Gol! 0-3. Penaltıyı gole çeviren Deplasman Takımı farkı açtı. Penaltıdan ağları bulan oyuncu Arnaut Groeneveld.

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90'

+1

Sarı Kart! Matthijs de Ligt gördüğü sarı kart nedeniyle bir sonraki maçta sahaya çıkamayacak.

90'

+1

Penaltı! Villarreal takımı penaltı kullanacak.

87'

Allianz Stadium Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Villarreal.

86'

Oyuncu değişikliği! Villarreal takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Alfonso Pedraza , çıkan oyuncu Dani Parejo.

86'

Juventus oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Moise Kean, çıkan oyuncu Alvaro Morata.

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85'

0:2

Gol! 0-2. Pau Torres takımını rahatlatan golü attı.

85'

Allianz Stadium stadında, Villarreal takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

83'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Manuel Locatelli, oyuna giren oyuncu Federico Bernardeschi.

83'

Hakem Szymon Marciniak düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Villarreal kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

80'

Frikik! Hakem Szymon Marciniak Ev sahibi takım atağında serbest vuruşa karar veriyor. Juventus tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.

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79'

Oyuncu değişikliği. Daniele Rugani sahadan çıkan oyuncu, Paulo Dybala maça dahil olan oyuncu.

78'

0:1

Gol! Villarreal penaltı golü ile öne geçiyor. Gerard Moreno 0-1.

77'

Penaltı! Villarreal penaltıyı kullanacak olan takım.

74'

Villarreal takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Gerard Moreno, çıkan oyuncu Giovani Lo Celso.

74'

Top auta çıkıyor. Villarreal oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

70'

Szymon Marciniak autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

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68'

Szymon Marciniak Villarreal lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

67'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

67'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Juventus takımında şutu çeken oyuncu Manuel Locatelli.

65'

Rakip yarı sahada gol arayan Juventus şimdi taç atışı kullanacak.

65'

Oyuncu değişikliği! Unai Emery oyuncu değişikliğine gidiyor. Allianz Stadium stadında oyuna giren oyuncu Samuel Chukwueze, çıkan oyuncu Yeremi Pino.

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65'

Villarreal takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Manu Trigueros, giren oyuncu Francis Coquelin.

64'

Villarreal kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

61'

Villarreal kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

60'

Juventus takımında Juan Cuadrado çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

60'

Allianz Stadium Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Villarreal.

59'

Korner kazanan takım Juventus. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Juan Cuadrado.

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58'

Juventus takımında Adrien Rabiot kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

57'

Szymon Marciniak Villarreal yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Juventus atışı kullanacak taraf.

56'

Taç Juventus takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

55'

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Ev sahibi takım ofsayta takılıyor.

54'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Juventus atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

52'

Szymon Marciniak autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

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51'

Szymon Marciniak Villarreal için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Juventus yarı sahasına yerleşmiş durumda.

50'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

50'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Alvaro Morata.

50'

Aut atışını kullanacak takımJuventus.

49'

Szymon Marciniak taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Juventus.

49'

Juventus kendi yarı sahasında taç kullanacak.

48'

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Villarreal kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

48'

Ev sahibi takım Villarreal ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Juventus.

Takımlar sahadaki yerlerini almak üzereler. İkinci devre için başlama vuruşunu yapacak olan takım Villarreal.

Allianz Stadium stadında oynanan maçta, hakem Szymon Marciniak ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.

45'

+1

Maçın hakemi Szymon Marciniak, Juventus takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

44'

Allianz Stadium stadında, Juan Cuadrado sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

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42'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

42'

Top auta çıkıyor. Juventus oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

41'

Villarreal rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

41'

Giovani Lo Celso kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Juventus savunmasınca engelleniyor.

40'

Juventus kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

38'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

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37'

Ofsayt! Ev sahibi takım hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

35'

Villarreal savunması Juventus atağında Dusan Vlahovic ile gelen kafa vuruşunu uzaklaştırmayı başarıyor.

35'

Allianz Stadium stadında, Juventus takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

33'

Juventus Villarreal yarı sahasında faul kazanıyor.

31'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

31'

Allianz Stadium Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Juventus.

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31'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Villarreal takımında Serge Aurier.

30'

Rakip yarı sahada gol arayan Juventus şimdi taç atışı kullanacak.

29'

Deplasman Takımı rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Villarreal.

29'

Korner kazanan takım Villarreal. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Dani Parejo.

27'

Maçın hakemi Szymon Marciniak, Juventus takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

27'

Juventus takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Juan Cuadrado.

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23'

Hakem Szymon Marciniak Juventus hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

22'

Top auta çıkıyor. Juventus oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

22'

Giovani Lo Celso şutunu çekiyor ancak isabet yok.

21'

Juventus takımı golü bulabilirdi ama Dusan Vlahovic çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

20'

Juventus takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Dusan Vlahovic.

18'

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Juventus kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Villarreal.

17'

Juventus takımının Manuel Locatelli ile kaleye çektiği şut, Villarreal savunmasından dönüyor.

17'

Allianz Stadium stadında, Juan Cuadrado sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

15'

Villarreal rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışı kullanacak.

12'

Szymon Marciniak taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Villarreal.

11'

Juventus için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Alvaro Morata.

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11'

Adrien Rabiot şut! Top Villarreal defansından dönüyor.

11'

Alvaro Morata kafa vuruşunu yapan oyuncu ancak Juventus bu kafa vuruşundan sonuç alamıyor.

10'

Juventus kendi yarı sahasında taç kullanacak.

8'

Aut atışını kullanacak takımVillarreal.

4'

Taç Villarreal takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

1'

Szymon Marciniak autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

1'

Allianz Stadium Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

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Unai Emery sahaya süreceği kadroyu açıkladı.

1'

Allianz Stadium stadındaki karşılaşmanın başlama vuruşunu Juventus gerçekleştirdi.

Juventus evinde oynadığı son 10 maçta hiç mağlubiyet almadı.

Juventus son 12 maçta yenilmedi.

Juventus 4 maçtır üstüste kazanıyor.

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