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Kabine bugün toplanıyor

Yoğun gündemle bir araya gelecek Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda iç ve dış gelişmeler konuşulacağı gibi öncelikli konulardan biri olan ekonomi de konuşulacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine toplantısı bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanılacak 'Kabine Toplantısı' bugün gerçekleşiyor.

Yoğun gündemle bir araya gelen kabine üyeleri birçok konuyu masaya yatıracak.

TOPLANTININ ÖN BAŞLIĞI: EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin son toplantılarında olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklardan biri ekonomi olacak.

Toplantıda fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KONUŞULACAK

Bir diğer gündem de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.

Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ

Bir diğer gündem maddesi dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Kabine toplantısı ne zaman? Toplantıda konuşulacak konular
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Kabine toplantısı ne zaman? Toplantıda konuşulacak konular
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