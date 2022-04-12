Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanılacak 'Kabine Toplantısı' bugün gerçekleşiyor.

Yoğun gündemle bir araya gelen kabine üyeleri birçok konuyu masaya yatıracak.

TOPLANTININ ÖN BAŞLIĞI: EKONOMİ

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin son toplantılarında olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklardan biri ekonomi olacak.

Toplantıda fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KONUŞULACAK

Bir diğer gündem de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.

Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

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BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ

Bir diğer gündem maddesi dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.