Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 Kasım EYT, Sözleşmeliye kadro, memur ve emekli zammı Kabine gündeminde

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün (7 Kasım) kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Kabin toplantısı saati ve kararları ise bireyler tarafından merak ediliyor. Peki bugün kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine toplantısı kararları neler olacak

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı saat 15:30 başlayacak. Kabine toplantısında birçok başlık masaya yatırılacak.

7 KASIM KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ BAŞLIKLAR GÖRÜŞÜLECEK?

Kabine toplantısının gündeminde ekonomi ile ilgili detaylar bulunuyor. EYT düzenlemesi, sözleşmeli memurlar ile taşeron ve geçici işçilere yönelik kadro çalışması ele alınması bekleniyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ise başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi için muhalefet ile yaptığı görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor.

Asgari ücrete yapılacak zamlar ile birlikte refah payının görüşülmesi bekleniyor.

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Meclise gelmesi beklenen EYT ve sözleşmelilere kadro gibi konularda gündem maddeleri arasında yer alıyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele kapsamında esnaf - dar gelirlilere ilişkin yeni adımlar ve Meclis gündeminde yer alan torba yasalar da Kabinenin gündeminde yer alacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 7 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı gündeminde neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

YENİ DESTEKLER

Kış döneminde ihtiyaç sahiplerine sağlanan Doğalgaz yardımı gibi olası desteklerin toplantı gündeminde olması bekleniyor.

EYT VE SÖZLEŞMELİYE KADRO

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYt düzenlemesi ve 565 bin sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili düzenlemelerdeki son durum ele alınacak.

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EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Kabine toplantısının ana gündeminde ekonomi bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ile ilgili detaylar kabine toplantısının gündemini oluşturuyor. Kabine toplantısı sonrasında kararlar açıklanınca EYT ile ilgili detaylar da habere eklenecek.

ASGARİ ÜCRET'TE SON AÇIKLAMA

İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak.

TOKİ'nin sosyal konut projesini tam da konut projesi olmasının yanında sosyal bir projedir.

Seçim dönemine daha düşük bir enflasyonla gidilmesi hedefleniyor.