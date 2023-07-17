Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının yapılacağı tarihi ve konu başlıklarını merak ediyor. En son 3 Temmuz'da toplanan Kabine'nin bir daha ne zaman toplanacağı ise sıklıkla araştırılıyor. Peki, Yarın Kabine toplantısı var mı, yeni Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı kararları neler olacak?

17 TEMMUZ'DA KABİNE TOPLANTISI OLACAK MI?

Kabine toplantısı son olarak 3 Temmuz'da gerçekleşmişti. İki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı için tarih açıklaması bulunmuyor. Ancak toplantının 17 Temmuz Pazartesi günü yapılması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunun söz konusu olması nedeniyle sonraki haftaya ertelenmesi gündemde.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yaz mevsimiyle birlikte artan yangın tehdidine karşı ormanlarımızı korumaya büyük önem veriyoruz. Geçmiş tecrübelerin ışığında yangınlara müdahale kapasitemizi daha da güçlendirdik. Orman teşkilatımız göreve her zaman hazırdır. Bu yaz dönemini ciğerlerimiz yanmadan atlatalım istiyoruz.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasını devam ettiriyoruz. Vergi istisnası süresini uzatıyoruz. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Meclis onayı gerektiren tüm hususları sunacağız. Devlet olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Türkiye Aile Destek Programı'nda 3,7 milyon kardeşimiz istifade ediyor. Şimdiye kadar ailelerimize 35 milyar liralık destek ödemesinde bulunduk. Bu sene de devam ettirme kararı aldık. Avrupa oyunlarındaki başarılarıyla bizlere ikinci bayramı yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.'' sözlerini kullanmıştı.







