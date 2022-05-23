Kabine toplantısının ne zaman olacağı oldukça merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündemdeki pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında neler konuşulacak? İşte detaylar...

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı, normal şartlar altında 2 haftada bir gerçekleşiyor. Ancak sıcak gündem olması halinde toplantılar her hafta yapılabiliyor. Geçtiğimiz hafta 9 Mayıs tarihinde gerçekleşen toplantının akabinde yeni Kabine Toplantısının 23 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Maske yasağı kalkıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Pandemi süreci boyunca Bilim Kurulu üyelerimiz düzenli olarak bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınının son günlerindeyiz. Umut ediyorum ki aynı dayanışma duyguları ile bu salgının bitişine de şahitlik edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' açıklamasını yapmıştı.

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Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000’in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!’ demişti.

Öte yandan günlük koronavirüs tablosunda son yayınlanan bilgilere göre 21 Mayıs'ta 1.264 olarak kaydedildi.