Gündem Kabine Toplantısı sona erdi
POLİTİKA

Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine'si, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda ana gündem maddeleri, koronavirüs salgını ve fahiş fiyat artışı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantıda vaka sayısındaki tırmanış ve Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin yansımaları ele alındı.

FAHİŞ FİYAT SUNUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat artışı ile ilgili harekete geçileceğini belirtmişti.

Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi için müfettiş görevlendirilmişti.

Bakan Muş, toplantıda fiyat denetimlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Meclis açılışı öncesi son Kabine bugün toplanıyor: Fahiş fiyatlar masada
GÜNDEM
Meclis açılışı öncesi son Kabine bugün toplanıyor: Fahiş fiyatlar masada

Abone Ol Google News
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.
15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz
Ekonomi

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz

Güneş ve rüzgar santrallerinden elektrik üretim maliyetinin, mevcut ithal kömürle çalışan termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden çok daha düşük olduğu hesaplandı. Türkiye’de yeni kurulacak rüzgar santrallerinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat başına 40,8 dolar, güneş santrallerinde 51,9 dolar olarak hesaplanırken, bu rakam ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama 73 dolar seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.
Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim
Gündem

Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim

Menisküs ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Hastanede tedaviye alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin tavsiyesiyle tedavi kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.