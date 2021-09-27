Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Toplantıda vaka sayısındaki tırmanış ve Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin yansımaları ele alındı.
FAHİŞ FİYAT SUNUMU
Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat artışı ile ilgili harekete geçileceğini belirtmişti.
Zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi için müfettiş görevlendirilmişti.
Bakan Muş, toplantıda fiyat denetimlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklamalarda bulunması bekleniyor.