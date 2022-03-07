Polis ekiplerinden KADES'i anlattı

Son zamanlarda KADES uygulamasına oldukça rağbet arttı. Toplumun bilinçlendirilmesi ve bu tür uygulamaların önem kazanması oldukça önemli. Geçtiğimiz günlerde polis ekiplerince kadınların şiddetten korunması ve mağduriyetlerinin önlenmesi, acil durumlarda tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)” programının bilinmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, semt pazarları, otobüs terminali, tren garı ile meslek edindirme kurslarında KADES uygulamasının tanıtımı, kullanımı ve mağduriyetleri önlemedeki önemine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

KADES uygulamasının tanıtımı ve kullanımına yönelik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde hazırlanan broşürler aracılığı ile yapılan çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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KADES nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES kullanım şartları nelerdir?

1) KADES uygulaması oldukça hassas ve daha önce de söylediğimiz gibi İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sunduğu bir uygulama. Bu nedenle uygulamayı kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar söz konusu. Bunlar;

2) KADES bir ihbar uygulamasıdır, yalnızca aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında mağdur olan kadınlar tarafından kullanılacağı için T.C kimlik numaranıza göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında gerekli kontroller sağlandıktan ve telefonunuza SMS olarak gönderilen kod girildikten sonra aktif hale gelecektir.

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3) Uygulama kullanılmadan önce telefonunuzun konum bilgisinin açık olduğundan emin olmanız gerekiyor.

4) Asılsız ihbarda bulunduğunuz takdirde, işlenmemiş bir suçu yetkililere işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil ve emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak şekilde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.