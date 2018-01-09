Kadınlar 2. El ile Ayda 7 bin TL Kazandı

• 1.8 milyon kadın kıyafetini paylaştı

• Paylaştıkça 295 milyon TL tasarruf ettiler

• Kıyafet paylaşarak 1+1 daire parası kazanan var

İkinci el modada pazar lideri ModaCruz.com, ‘Kıyafet Paylaşım Raporu’nu açıkladı. Rapora göre 2017’de 1.8 milyon kadın hem kendi hem de yakınlarının giymedikleri kıyafetleri değerlendirmek için ‘paylaşmayı’ tercih etti.

Detaylı bilgi için tıklayınız;

https://www.modacruz.com/

İkinci el sayesinde istediği kıyafet, ayakkabı ve çantaları daha uygun fiyatlara alan kadınlar bu sayede 295 milyon TL tasarruf etmeyi başardı. Rapora göre geçen yıl kendi kıyafetlerinin yanı sıra yakınlarına ve arkadaşlarına ait 3155 ürün satan bir kadın 288 bin TL’yle en yüksek geliri elde eden ‘paylaşımcı’ oldu.

Detaylı bilgi için tıklayınız;

https://www.modacruz.com/c/aya...

EN PAYLAŞIMCI İLLER

Kıyafet Paylaşım Raporu’na göre geçen yıl en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla’da yaşayan kadınlar kıyafetlerini paylaştı. İkinci elde en çok çanta, saat, gözlük ve ayakkabı satılırken; kadınlar dakikada 8 ürün satışa çıkardı. Dakikada iki ürün satılırken, ikonik lükste en çok Burberry, Chanel, Louis Vuitton, Gucci tercih edildi. Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Michael Kors, Gucci, Vakko, Prada, Hermes, Givenchy çanta ise en çok tercih edilen ürünler arasında.

Detaylı bilgi için tıklayınız;

https://www.modacruz.com/b/cha...

4 bin 195 markaya ait kıyafeti satışa çıkaran kadınlar, online alışverişte de en sevdikleri alışkanlıklardan biri olan pazarlıktan vazgeçmedi. 17.5 milyon kez birbirlerine yorum yapan kadınlar, birbirlerine 445 bin kez pazarlık için teklif verdi.

AYDA 2 BİN-7 BİN TL

Paylaşım ekonomisinin Avrupa ve ABD’de oldukça revaçta bir iş modeli olduğuna dikkat çeken ModaCruz.com CEO’su Melis Güçtaş ‘Dünyada ikinci el pazarı yaklaşık 500 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. ABD'de bu pazarın online+offline 18 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 2021 yılına kadar da bu rakamın 33 milyar dolar olacağı düşünülüyor’ dedi.

Yalnızca ikinci el moda kategorisinde 100 milyon dolarlık bir potansiyel olduğunu ifade eden Melis Güçtaş ‘İnsanlar artık evini, otomobillerini, elektronik eşyalarını, kıyafetlerini paylaşıyor. İkinci el sayesinde giymediklerini nakde çevirip ek gelir elde ederken istediklerini daha uyguna alıyorlar. Böylece akıllı alışveriş yapıyorlar. Bir kadının aylık kazancı 2-7 bin TL arasında değişiyor’ dedi.