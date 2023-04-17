11 ayın sultanı Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek gecede Kadir Gecesi duası, anlamı okunacak ve eller semaya açılarak af dilenecek. Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde hangi duaları okurdu?

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN KADİR GECESİ DUASI

Kadir Gecesi'nde yapılacak en mühim ibadetlerden biri duadır. Nitekim Peygamber Efendimiz de aşağıda yer alan duayı okumayı bize tavsiye etmiştir.

Hz. Ayşe şöyle dedi:

– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.

Okunuşu: "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"

Anlamı: "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir, 1).

2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2023 Diyanet Takvimi'nde yer alan bilgilere göre bu sene Kadir Gecesi, 17 Nisan Pazartesi akşamı idrak edilmeye başlanacak.

KADİR SURESİ ARAPÇA

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

KADİR SURESİNİN TÜRKÇE ANLAMI, MEALİ

Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.







