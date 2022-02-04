Özgün Kadir gecesi ne zaman, hangi güne geliyor 2022?
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Kadir gecesi ne zaman, hangi güne geliyor 2022?

2022 kadir gecesi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yeni yıla girmemizle hakkında en çok arama yapılan konuların başında gelen kadir gecesi ile ilgili detaylar merak kazandı. Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayı bu sene 2 Nisan’da başlayacak. Son oruç 1 Mayıs günü tutulacak. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir gecesi ne zaman, hangi güne geliyor 2022?
kadir gecesi

Kadir Gecesinin ne zaman idrak edileceği ile ilgili açıklama yapıldı. Ramazan ayı içerisinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Kadir Gecesi de idrak edilecek. Üç ayların girmesi ile birlikte Kadir gecesinin hangi güne geleceği merak ediliyor.

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

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