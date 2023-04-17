Kadir Gecesi sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak biliniyor. Peki, Kadir Gecesi ne oldu? İşte Kadir Gecesi'nin anlam ve önemi...

KADİR GECESİ NE OLDU?

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Allah, bu gecede Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla İslam aleminin son peygamberi Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i vahyetmeye başlamıştır.

Bu geceden başlayarak 23 yıl boyunca adım adım aktarılan Müslümanlığın yol göstericisi Kur'an-ı Kerim, 610 yılı itibarıyla vahiy olmaya başlamıştır. Bu süreçte Peygamber Efendimiz 40 yaşında bulunmaktadır.

Bu gecenin özel kılınmasının sebeplerinden biri de önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmasıdır. Kadir Gecesi sonraki ümmetlere kısa ömürlerinde fazla sevap kazanmaları için imkan vermektedir. "Leyletü'l Kadr" adıyla da geçen bu özel gecede Cebrail aleyhisselam yeryüzüne iner ve gece boyunca oraya barış ve esenlik hakim olmaktadır.

KADİR GECESİ ALAMETLERİ

Kadir Gecesi tarihini saptamak kesin olarak mümkün olmamakla birlikte hadis ve ayetlerden kaynakla bazı tarihler üzerinde yoğunlaşmak mümkün. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayının 27. Gecesi olarak belirlenen mübarek gece şu alametlerden hareketle belirleniyor:

Bakara Suresinde Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmeye başladığına dair ayet öncelikle Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde yer aldığına dair bilgiyi destekliyor.

Hangi güne tekabül ettiğine dair çıkarımlar ise bazı hadisler ile birlikte anlatılmakta. Dini kaynaklarda yer alan birçok rivayette Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 gününde tek gecelerde aranmasının doğru olacağı vurgulanmıştır.

Zirr b. Hubeyş ve Abdullah b. Ömer'in anlatımına göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." Aktarımı bulunmaktadır. Bu gecenin tarihinin tam olarak verilmemesinin nedeni ise İslam aleminin sadece bu geceye yoğunlaşmasının önüne geçilmek istemesiyle ilişkilendirilir.







