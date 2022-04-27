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Özgün İstiğfar duası Kadir gecesinde okunacak af, bağışlanma ve tövbe istiğfar duaları
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İstiğfar duası: Kadir gecesinde okunacak af, bağışlanma ve tövbe istiğfar duaları

Bin aydan hayırlı olduğu buyrulan mübarek Kadir gecesi bugecedir. Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir gecesi inananlar Cenab-ı Allah'a tövbe edip, dua ile yakaracak. Kadir Gecesinde müslümanlar af, bağışlanma ve tövbe duaları okuyabilir. Peki, tövbe istiğfar duası nasıl okunur, tövbe istiğfar duası Arapça ve Türkçe okunuşu, tövbe istiğfad duası anlamı içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir Gecesi Tövbe İstiğfar Duası Arapça Ve Türkçe Okunuşu: Tövbe İstiğfar Duası Nasıl Okunur?
Tövbe istiğfar duası

Tövbe istiğfar nasıl edilir? Tevbe-i istiğfar duası nasıl okunur? Tövbe istiğfar (tevbe) duası Türkçe okunuşu ve anlamı Ramazan ayının son günlerinde gününü ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşların gündeminde. İşte af ve bağışlanma gecesi Kadir gecesinde okunacak tövbe istiğfar duaları...

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI NASIL OKUNUR?

İstiğfar duası olarak da bilinen tövbe duası Allah'tan işlenen günahlar, zina ve hatalardan dolayı af dilemek için okunur. Tövbe, Tevbe ya da Tevbei İstiğfar duası namazlardan sonra, kandillerde veya dini günlerde okunabilir. Arapça'da tevbe "geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak" anlamına gelmektedir.

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi.

Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.

PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU TÖVBE İSTİĞFAR DUASI

İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî” istigfarıdır.

TÖVBE İSTİĞFAR İLE İLGİLİ HADİSLER

Tevbe duası ile ilgili Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır. (İ.Ahmed)

Tevbeyi geciktirmek de büyük günahtır. Bunun için de, ayrıca tevbe etmek gerekir. (Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever.) (Bekara 222)

İstigfarın fazileti çok fazladır. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: İstiğfar okuyunuz! İmdadınıza yetişirim. (Hud 52)

İstigfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz. (Tirmizi)

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