Kahramanmaraş Afşin 2023 seçim sonuçları
Samsun Afşin Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Seçimde kimler oy kullanamaz?
18 yaşı doldurmayan kişiler,
Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.
Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.
Seçmen sorgulama nasıl yapılır?
Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.
Kahramanmaraş Afşin ilçesi hakkına genel bilgiler
Kahramanmaraş'ın bir ilçesi olan Afşin, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Afşin, Kahramanmaraş'ın kuzeydoğusunda yer alır ve Gaziantep iline yakın konumda bulunur. İlçenin tarihi, Hititler dönemine kadar uzanıyor. İlçe, tarihi İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Günümüzde Afşin, enerji kaynakları ve tarımıyla bilinmektedir.
Afşin'in doğal güzellikleri arasında, Karasu Nehri, Elmacık ve Karadağ yaylaları, Maden Boğazı gibi yerler bulunmaktadır. İlçe, ayrıca Türkiye'nin en büyük termik santrallerinden biri olan Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne de ev sahipliği yapmaktadır.
Afşin'in toplam nüfusu 2021 yılı verilerine göre 95.480'dir. İlçe merkezi ve 32 köyü bulunmaktadır. Afşin'in merkez mahalleleri arasında Cumhuriyet, Yeni, Şehitler, İstasyon, Gazi ve Fatih mahalleleri bulunmaktadır.
Afşin'in köyleri arasında ise Karatepe, Yaylacık, Küçükbey, Kırcasalih, Demircilik, Kayadibi, Yeşilöz, Köseler, Kılavuzlu, Güneşli, Kuyucak, Yeşilyurt, Örencik, Karaömerli, Güneyköy, Uzunlu, Üzerlik, Kürdü, Acıpınar, Kalkanlı, Alıcık, Çatalçeşme, Güneyyurt, Toprakören, Çömen, Çamoluk, Çerçi, Gedik, Karapınar, Kozan, Kıvrak ve Sarıca köyleri yer almaktadır.
Afşin'in ekonomisi, tarım, hayvancılık ve madencilik sektörlerine dayalıdır. Tarımsal üretim arasında buğday, mısır, arpa, şekerpancarı, tütün, üzüm, meyve, sebze ve zeytin başta gelir. Ayrıca ilçede sığır, koyun, keçi ve tavuk çiftlikleri de bulunmaktadır. Madencilik faaliyetleri arasında kömür, linyit, mermer, kil ve kireç taşı çıkarma işleri yer almaktadır.