Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Seçim Sonuçları Oy Oranı 2023
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Seçimde kimler oy kullanamaz?
18 yaşı doldurmayan kişiler,
Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
24 Haziran 2018 yurtdışı seçim sonuçları
24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi hakkında genel bilgiler
Kahramanmaraş ilinin merkez ilçelerinden biri olan Dulkadiroğlu, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ünlü bir yerleşim yeridir. Dulkadiroğlu ilçesi, tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İlçe adını, 16. yüzyılda burada hüküm sürmüş olan Osmanlı Beyi Dulkadiroğlu Süleyman Bey'den almaktadır.
Dulkadiroğlu ilçesi, Kahramanmaraş ilinin merkezinde yer almaktadır. Doğusunda Onikişubat ve Afşin, batısında Türkoğlu, kuzeyinde Elbistan ve güneyinde ise Gaziantep ile sınırı bulunmaktadır. İlçe genelinde Akdeniz iklimi hakimdir. Yüksek sıcaklıkların yaşandığı yaz aylarında, nem oranı oldukça düşük olmaktadır.
Dulkadiroğlu ilçesi, 16 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar arasında
- Bahçelievler, İstiklal, Kılıçaslan, Şahinbey, Menderes, Şıhlı, Kurtuluş, Fatih, Yeşilova, Hocaköy, Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Hacı Yusuf, Boztepe, Uğur Mumcu ve Zafer mahalleleri bulunmaktadır.
2021 yılı verilerine göre Dulkadiroğlu ilçesinin nüfusu 215.502'dir. İlçenin nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artış göstermektedir. İlçenin ekonomisi, tarım, sanayi ve hizmet sektörüne dayalıdır. İlçede ayrıca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi de yer almaktadır.
Dulkadiroğlu ilçesi, tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan bir yerleşim yeri olup, zengin mutfağıyla da dikkat çekmektedir. İlçede Kahramanmaraş kebabı, yöresel tatları ve el sanatları ürünleri gibi birçok özellikli ürün bulunmaktadır.