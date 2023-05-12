Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden Kahramanmaraş Ekinözü seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Kahramanmaraş Ekinözü İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş Ekinözü Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Seçim Günü Yasakları

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

İttifak partilerin milletvekilleri nasıl hesaplanacak?

Oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, ittifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili sayısının, her partinin aldığı oy oranına göre dağıtılarak hesaplanacak.​​​​​​​

Sandık kurulları kaç kişiden oluşuyor?

Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5’i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibariyle dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.

Kahramanmaraş Ekinözü ilçesi hakkında genel bilgiler

Kahramanmaraş ilimizin ilçelerinden biri olan Ekinözü, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir yerleşim yeridir. Ekinözü ilçesi, Kahramanmaraş'ın kuzeydoğusunda yer alır ve 500 metre rakımda bulunur. İlçenin doğusunda Andırın, batısında ise Nurhak ilçesi bulunur.

Tarihi olarak Ekinözü, binlerce yıllık geçmişi olan bir yerleşim yeridir. İlçenin tarihinde Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin etkisi görülmektedir. Ekinözü ilçesi, tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde yer almış ve bu sayede gelişim göstermiştir.

Ekinözü ilçesi, toplamda 36 mahalleden oluşur. Bu mahalleler arasında en kalabalık olanları Çayırlı, Çukurkuyu, Gölcük, Karatepe, Kümbet, Ortaköy ve Yalman'dır. İlçenin nüfusu ise son nüfus sayımına göre 17.819'dur.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Özellikle meyve ve sebzecilikte oldukça gelişmiş bir bölgedir. İlçede yetiştirilen ürünler arasında kayısı, elma, kiraz, üzüm, domates, biber ve patlıcan gibi ürünler bulunur. Ayrıca hayvancılıkta da başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Özellikle süt ürünleri üretimi oldukça yaygındır.

Ekinözü ilçesi, doğal güzellikleriyle de dikkat çeken bir yerdir. Nur Dağları, ilçenin doğusunda yer alır ve ilçe sınırları içinde bulunan Kıranköprü, Huzur Şelalesi ve Kazankaya gibi doğal güzellikleri barındırır. Ayrıca Ekinözü, tarihi konakları ve camileriyle de ziyaretçilerini cezbeden bir yerleşim yeridir.







