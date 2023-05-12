Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın karşı karşıya geldiği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra milletvekili seçim sonuçları na göre Kahramanmaraş Göksun oy oranları belli oluyor. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlarken YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları 2023 ve milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Kahramanmaraş Göksun İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş Göksun Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Seçimin yenilenmesi nasıl olur?

Anayasa'nın 116. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşkanının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı verilmesi halinde genel seçim ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.

Seçim yenilenirse kaç gün sonra seçime gidilir?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

Kahramanmaraş Göksun ilçesi hakkında genel bilgiler

Kahramanmaraş ilinin ilçelerinden biri olan Göksun, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan bir yerleşim birimidir. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu, geleneksel yaşam biçimi ve lezzetli yemekleri ile özellikle son yıllarda turizm açısından dikkat çeken ilçeler arasında yer almaktadır.

Göksun ilçesi, Kahramanmaraş'ın batısında yer almaktadır ve yaklaşık olarak 1600 metre rakımda bulunmaktadır. Göksun ilçesi, 13 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler sırasıyla; Akçapınar, Akkışla, Arslanbey, Bozlar, Cevizli, Çukurca, Gümüşoluk, Hacıhaliloğlu, Kayadere, Kızılören, Sarıcalar, Yeşilpınar ve Yukarı Yaylacık'tır.

Tarihi açıdan Göksun ilçesi, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri gibi birçok farklı dönemi içinde barındırmaktadır. İlçe sınırları içerisinde birçok tarihi yapı, tarihi mekan ve eser bulunmaktadır. Bunlar arasında tarihi Göksun Kalesi, Hacı Maksut Camii, Mescitli Höyük, Bakras Kalesi, Hacı Mustafa Paşa Kervansarayı, Cilvezade Köprüsü, Özpınar Mesire Yeri ve Çağlayan Mesire Yeri gibi mekanlar önemli yer tutmaktadır.

Göksun ilçesi, doğal güzellikleri açısından da oldukça zengin bir bölgedir. Yemyeşil doğası, şelaleleri, gölleri ve mesire alanları ile ilgi çekmektedir. Bunlar arasında İlibaşı Mesire Yeri, Karagöl, Ilıca Şelalesi, Kalkanlı Gölü, Bayırbağı Mesire Yeri ve Kabaktepe Mesire Yeri önemli turistik mekanlardır.

Göksun ilçesinin güncel nüfusu, 2021 yılı verilerine göre yaklaşık olarak 48.000 kişidir. İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve ticaret üzerine kuruludur. Meyve, sebze, tahıl ürünleri ve hayvancılık başlıca geçim kaynakları arasındadır.







