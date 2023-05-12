Kahramanmaraş Onikişubat seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Onikişubat Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Kahramanmaraş Onikişubat ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Kahramanmaraş Onikişubat Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

Eski kimlikle oy kullanılır mı?

Seçmenler eski kimlikle oy kullanabilecek. T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile oy kullanabilirsiniz.

Kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), verilerine göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

2023 seçimine katılan adaylar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından anbean yayınlanacak.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi hakkında genel bilgiler

Kahramanmaraş ilinin merkez ilçelerinden biri olan Onikişubat, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinmektedir. İl merkezine bağlı olan Onikişubat ilçesi, 1865 yılında kurulmuştur. İlçenin tarihi, Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanmaktadır.

Coğrafi olarak bakıldığında, Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş il merkezinin batısında yer alır. İlçenin yüzölçümü 815 kilometrekaredir. İlçenin güneyinde Türkoğlu ilçesi, batısında Andırın ilçesi, kuzeyinde Pazarcık ilçesi ve doğusunda Dulkadiroğlu ilçesi yer almaktadır. Onikişubat ilçesi, genellikle dağlık bir araziye sahiptir ve %80'i ormanlık alanlardan oluşur.

Onikişubat ilçesi, 43 mahalle ve 118 köyden oluşmaktadır. Merkez mahalleleri arasında Eski Pazarcılar, Merkez, Türkoğlu, Yavuz Selim ve Yenice mahalleleri yer almaktadır. İlçenin nüfusu 2021 yılı itibariyle yaklaşık 285 bin kişidir.

Onikişubat ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkmaktadır. İlçede yer alan tarihi yapılar arasında, Kale Camii, Ulu Camii, Sütçü İmam Camii, Lala Mustafa Paşa Külliyesi, Maraş Muzesi, Yeni Camii, Hatuniye Medresesi ve Hz. Osman Türbesi yer almaktadır. Ayrıca, Maraş dondurması da ilçenin ünlü lezzetleri arasında yer almaktadır.

Onikişubat ilçesi, sanayi alanında da oldukça gelişmiştir. İlçede yer alan Organize Sanayi Bölgesi, birçok firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, ilçe ekonomisinde tarım da önemli bir yere sahiptir.







