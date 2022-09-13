Kahramanmaraş TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

TOKİ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürerken, sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu. Kahramanmaraş TOKİ konut ve arsa satışı ile ilgili ayrıntılar merak kazandı. Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılıyor. Tarihin en büyük sosyal konut projesi ile TOKİ başvuru tarihleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül saat 14:00'te Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarihlerin Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından başvurular TOKİ e-devlet başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirilecek.

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TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI!

TOKİ Sosyal Konut başvur şartları belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak.

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Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

Yuva kuran liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın

13 Eylül saat 14.00'te açıklayacağı müjdelerle;



Yeni yuvalar kurulacak 🏡

Yeni istihdam alanları oluşacak 👷‍♀️

Millî ekonomimiz daha güçlenecek ⚙️

Türkiye güçlü aileleriyle yükselecek. 🇹🇷 pic.twitter.com/ZYpdZgBERz — Murat KURUM (@murat_kurum) September 11, 2022

ARSA SATIŞINDAKİ KURALLAR

Arsa tapusu olan kişiler başvuru yapamayacak. Arsa kampanyasına başvurmak isteyenler arsası olduğu için başvuru yapamayacak.

Yoksul ve dar gelirli olunması gerekiyor.

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak ve daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak şartları bulunuyor.

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ÖZGÜN İstanbul TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

ÖZGÜN Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı