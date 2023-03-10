Kendiniz, aileniz veya sevdiğiniz misafirleriniz için kahvaltı menülerine layık şık kahvaltılık seçenekleri, en lezzetli ve pratik kahvaltılık tarifleri haberimizde.

KAHVALTILIK TARİFLERİ

1) Ispanaklı Kiş Tarifi

Ispanaklı Kiş Tarifi İçin Malzemeler

Kiş hamuru için:

2 su bardağı un

2 yumurta sarısı

Yarım çay bardağı soğuk su

100 gram tereyağı

İçi için:

Yarım kilo ıspanak

1 kutu krema (200 ml)

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Üzeri için:

Kaşar peynir

Ispanaklı Kiş Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce tart hamuru hazırlanır. Tüm malzemeler bir kapta karıştırılıp yoğurulur.

Bir poşete konup 2 saat buzdolabında bekletilir.

Bu arada yıkanıp doğranmış ıspanak biraz sıvı yağ ve tuz konularak hafif sönene kadar pişirilir.

İçine karabiber konup soğumaya bırakılır.

Tart hamuru çıkarılıp oklava ile yuvarlak açılır ve yağlanmış tart kalıbına konulur.

Fazla gelen kenarlar kesilir. Hamur Kabarmasın diye üzerine yağlı kağıt serilir ve ağırlık yapsın diye nohut konur.

180 derece ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirilir. Sonra soğuması için bekletilir.

Soğuyan ıspanağın içine krema süt ve yumurta eklenir iyice karıştırılıp tart kalıbı üzerine yaydırılır.

180 derece ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirilir.

Pişmesine 10 dakika kala üzerine bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri eklenir. Ilıyınca servis yapılır.

2) Çılbır tarifi

Çılbır İçin Gerekli Malzemeler:

1 litre su

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

Çılbır Nasıl Yapılır?

Derin bir tencerede su kaynatmaya başlayın ve su kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısığa getirin ve sirkeyi ekleyin. Ardından kaynayan suyu karıştırarak girdap oluşmasını sağlayın. Yumurtaları, dağılmasını önlemek için bir kepçe ya da bardağın içine tek tek kırıp tencere içindeki girdabın içine yavaşça bırakın. Yaklaşık 3-4 dakika sonunda yumurtaların beyaz kısımlarının tamamen piştiğini, içininse rafadan olduğunu fark edeceksiniz. Yoğurdu tuz ve ezilmiş sarımsakla karıştırıp servis tabağına yayın. Pişen yumurtaları da sudan kevgirle çıkarın. Fazla suyunu süzdüğünüz yumurtaları yoğurdun üzerine yerleştirin. Bir tavada tereyağını eritip içine baharatları ekleyin ve kızdırın. Hazırladığınız bu sosu da yumurtaların üzerine gezdirin.

3) Sosisli Milföy

Sosisli Milföy Börek Malzemeleri

6 adet milföy hamuru

6 - 8 adet uzun sosis

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

Sosisli Milföy Börek Nasıl Yapılır?

Milföy hamurlarını buzluktan çıkarın ve ayırıp tezgaha koyun. Yaklaşık 6-7 dakika oda sıcaklığında beklettiğinizde rahat şekil verilebilecek hale geliyor.

Uzun sosisleri 3'e bölün. Uç kısımlarını artı olacak şekilde kesin. İki tarafını da..

Milföyleri ortadan ikiye kesin. Uç kısmına sosisi koyun ve sarın. Kat yeri alta gelecek şekilde yağlanmış tepsiye dizin. Üstüne yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

4) Peynir Dolgulu Pişi Tarifi

Yağ Çekmeyen Pişi Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

Yarım su bardağı süt (100 ml)

Yarım su bardağı yoğurt

1 tane yumurta

1 tatlı kaşığı tuz silme

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

İçi için:

150 gr beyaz peynir

Çeyrek demet maydanoz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Peynir Dolgulu Pişi Tarifi Yapılışı

Öncelikle iç harcı için beyaz peyniri çatalla ezelim.

İnce ince kıydığımız ekleyerek güzelce karıştıralım.

Yoğurma kabına yoğurt, süt ve yumurtayı alarak çırpalım.

Güzelce çırptığımız karışımın üzerine tuz, kabartma tozu ve unu ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor.

Toparladığımız hamurun üzerini streç filmle kapatarak yaklaşık 10 dakika dinlendirelim.

Daha sonra hamuru un serptiğimiz tezgaha alarak şöyle bir tekrardan yoğuralım.

Ardından iki eşit parçaya bölerek ilk bezemizi açalım. Bir oklava veya merdane yardımıyla hafifçe unlayarak rahatlıkla açabilirsiniz

Açtığımız hamuru dikkatlice bir kenara alalım ve diğer bezemizi de yaklaşık aynı boyutlarda açalım.

Açtığımız hamurun üzerine peynirli iç harcından aralıklı olarak yerleştirelim. İlk açtığımız hamurun üzerine dikkatli bir şekilde kapatalım.

Hamur kesme aparatı veya bir bardak yardımıyla hamurdan yuvarlak parçalar keselim.

Bu aşamada peynirli iç harcının yuvarlağın tam ortasında olması, kenarlarının güzelce kapatılması önemli. Aksi halde kızarırken hamurlar açılıp içindeki peynirler dışarıya taşabilir.

Kenarlarda kalan hamur parçalarını toparlayalım. Aynı işlemleri tekrardan yaparak pişilerimizi hazırlayalım.

Tüm pişilerimizi şekillendirdikten sonra kızdırdığımız sıvı yağda pişilerimizi kızartmaya başlayalım.

Orta ateşte kontrollü bir şekilde sürekli çevirerek kızartmaya devam edelim.

Her tarafı güzelce kızardıktan sonra pişilerimizi kağıt havlu serdiğimiz bir tabağa alalım.

Yağ çekmeden balon gibi kabaran pişilerimiz servise hazır. Afiyet olsun!

5) Patatesli Sucuklu Menemen Tarifi

Patatesli Sucuklu Menemen Tarifi İçin Malzemeler

2 adet patates

1 adet yeşil biber

5-6 dilim sucuk

2 adet yumurta

1 su bardağı civarı domates sosu

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kaşar peyniri

Patatesli Sucuklu Menemen Tarifi Nasıl Yapılır?

Patatesleri minik minik doğrayıp, yağ dökülmüş tavada biraz soteliyoruz.

Üzerine biberleri ekleyip biraz daha pişiriyoruz.

Ardından sucuğu ekleyip biraz daha kavuruyoruz.

Tuzunu baharatlarını ekleyip, domates sosunu ekliyoruz bir taşım piştikten sonra üzerine yumurtaları ekliyoruz.

Yumurtalar pişince üzerine kaşar peyniri ekleyip, servis ediyoruz.















