Özgün 2023 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak?
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2023 Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak?

2023 İlave tediye ödeme tarihleri netleşti. Bu ücretle ilgili yaşanan gelişmenin ardından "2023 Kamu işçilerine İlave Tediye ikramiye ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemelerin birinci yarısı Ocak ayında belirlenen tarihlerde ilgililerin hesaplarına yatacağı kaydedildi. Peki, Maden ve kamu işçilerine ilave tediye ne zaman, hangi tarihte verilecek? 2023 kamu işçileri ikramiye tarihleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamu işçileri ikramiye tarihleri 2023: Kamuda çalışanlara ilave tediye ne zaman verilecek, tediye ne kadar?
İlave tediye ödemeleri

Kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödemeleri için tarih açıklandı! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu çalışanlarına ödenecek ikramiyeler iki farklı tarihte hesaplarda olacak. Binlerce çalışan ise 'İkramiye ödemeleri ne zaman, tediye nedir, 2023 yılında ne kadar oldu?' sorularına yanıt arıyor.

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkür Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diger yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

İlave tediye ödemeleri
İlave tediye ödemeleri

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

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