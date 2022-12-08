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Memur olmak isteyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuya personel alımı yapılacak

Kamu kurumları personel alımına devam ediyor. Memur ya da işçi iş başvurusu yapacaklar Resmi Gazete ilanlarını takip ediyor. Personel alımı ilanlarına göre, Türkiye Yazma Eserler Kurumu 58 sözleşmeli, Milli Güvenlik Kurulu 10 uzman yardımcısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ise 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapacak. Peki Resmi Gazete kamu personel alımları ne zaman yapılacak, iş başvurusu nasıl, nereden yapılacak? Kamu alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KAMU İŞ İLANLARI: Hangi kurum personel alıyor? Resmi Gazete bugün iş ilanları
Resmi Gazete kamu iş ilanları

Kamu personel alımı ile ilgili son dakika açıklamaları Resmi Gazete içerisinde yer aldı. Yayımlanan ilan ile Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına personel alınacağı duyuruldu ve başvuru tarihleri hakkında bilgi verildi.

Hangi kurum personel alımı yapıyor?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde sözleşmeli 20 koruma ve güvenlik görevlisi, 14 destek personeli ile 24 restoratör istihdam edecek.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu personel alımları ne zaman?

Adaylar, başvurularını 12-26 Aralık'ta "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden yapacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Milli Güvenlik Kurulu personel alımları

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği de sözlü sınav sonucuna göre 10 uzman yardımcısı alacak.

Milli Güvenlik Kurulu personel alımı şartları neler?

Adayların üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 35 yaşını doldurmamış olması, 2021 ve 2022'de yapılan KPSS A Grubu'nda KPSSP8, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alması ve son başvuru tarihinden önceki 5 yılda yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) düzeyinde puan alması gerekiyor.

Milli Güvenlik Kurulu personel alımı başvuruları ne zaman?

Başvurular, 19 Aralık ile 16 Ocak arasında kurumun internet sitesinden indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve YDS veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eş değerliği kabul edilen sınav sonuç belgelerinin eklenmesi suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri "www.mgk.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak. Başvuru şartları ve sınava ilişkin bilgilere kurumun internet sitesinden ulaşılabilecek.

HSK personel alımı yapıyor mu?

HSK 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ise uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapacak.

HSK personel alımı başvuruları ne zaman

Adayların 19-23 Aralık'ta "www.hsk.gov.tr" internet adresinde yer alan "2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu"nu doldurmak suretiyle, gerekli belgelerle HSK Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmesi gerekiyor.

Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartlarına ilişkin bilgilere HSK'nin internet sitesindeki "duyurular" bölümünden ulaşılabilecek.

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