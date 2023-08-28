Kan grupları , bir kişinin sağlığı ile ilgili herhangi bir risk faktörü oluşturmaz. Ancak, kan nakli sırasında uyumluluk açısından önemlidir. Kan grupları, kan nakli sırasında da önemlidir. Kan nakli yapılırken, alıcıya verilecek kanın antijenleri, alıcının kanındaki antikorlarla uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde, bağışıklık sistemi kan naklini yabancı olarak algılar ve kanın akışını engellemeye çalışır. Bu durum, kan transfüzyon sendromu olarak adlandırılan ve hayatı tehdit edebilen bir duruma yol açabilir.

Kan grupları, Rh faktörü olarak bilinen başka bir antijenle de sınıflandırılabilir. Rh faktörü pozitif olan kişilerin kan grubu " Rh + ", Rh faktörü negatif olan kişilerin kan grubu ise " Rh - " olarak adlandırılır.

Kan grupları, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

A kan grubu : A antijenini taşır.

B kan grubu : B antijenini taşır.

AB kan grubu : Hem A hem de B antijenini taşır.

0 kan grubu : A ve B antijenini taşımaz.

Rh + : Rh faktörünü taşır.

Rh - : Rh faktörünü taşımaz.

Kan grubu nasıl öğrenilir?

Kan grubunu öğrenmenin en kolay yolu, kan testi yaptırmaktır. Kan testi, bir sağlık kuruluşunda veya kan bağışı merkezinde yapılabilir. Test sırasında, bir sağlık çalışanı, kolunuzdan bir damla kan alır ve bunu bir laboratuvara gönderir. Laboratuvar, kandaki antijenleri ve antikorları inceleyerek kan grubunuzu belirler.

Kan grubu öğrenme e-devlet

Kan grubunu öğrenmenin bir başka yolu da, e-nabız veya e-devlet gibi online platformlardan kan tahlil sonuçlarına bakmaktır. Eğer daha önce kan testi yaptırdıysanız, kan grubunuzun sonucu bu platformlarda yer alıyor olabilir.

E-devlet üzerinden kan grubunu öğrenmek mümkün değildir. E-devlet üzerinden sadece, daha önce yaptırdığınız kan tahlil sonuçlarına erişebilirsiniz. Eğer daha önce kan testi yaptırdıysanız ve kan grubunuzun sonucunu e-devlet üzerinden görmediyseniz, kan grubunuzu öğrenmek için bir sağlık kuruluşuna veya kan bağışı merkezine giderek kan testi yaptırmanız gerekir.

E-Nabız kan grubu Öğrenme

E-Nabız üzerinden kan grubunu öğrenmek mümkündür. E-Nabız, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan bir kişisel sağlık sistemidir. Sisteme, e-Devlet şifresi ile giriş yapılabilir.

E-Nabız üzerinden kan grubunu öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

E-Nabız web sitesine veya uygulamasına giriş yapın. " Tahlillerim " sekmesine tıklayın. Kan tahlillerinizin listesini göreceksiniz. Kan grubunuzu belirlemek için, " Kan Grubu " başlığına bakın. Kan grubunuz, " A ", " B ", " AB ", " 0 ", "Rh+" veya "Rh-" şeklinde görünecektir.

Eğer daha önce kan testi yaptırmadıysanız, kan grubunuzun sonucu E-Nabız'da görünmeyecektir. Bu durumda, kan grubunuzu öğrenmek için bir sağlık kuruluşuna veya kan bağışı merkezine giderek kan testi yaptırmanız gerekir.

T.C. kimlik ile kan grubu öğrenme

T.C. kimlik numarası ile kan grubu öğrenmek mümkün değildir. Kan grubu, kandaki antijen ve antikorların varlığı veya yokluğu ile belirlenir. Bu bilgiler, T.C. kimlik numarasında saklanmaz.

E devletten kan grubu kartı nasıl alınır?

Kan grubunuzu E-Nabız sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz fakat E-Devlet üzerinden kan grubu kartı almanız mümkün değildir.

Kan grubu kimlik kartı nasıl alınır?