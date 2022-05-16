Özgün Kanlı ay tutulması nedir Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?
ÖZGÜN HABERLER

Kanlı ay tutulması nedir: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

Saatler 07.31'i gösterdiğinde etkileyici bir doğa olayı olan Kanlı ay tutulmasını herkes merak ediyor. Bu tutulmanın 6 ay boyunca devam edeceği söyleniyor. Peki, 'Kanlı ay tutulması" olarak bilinen ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? İşte, ay tutulmasının saati ve vakti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kanlı ay tutulması nedir: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?
Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'de yılın ilk tutulması görünmediği bilinirken bu harika doğa olayı görülen yerlerde görsel şölen oluşturdu. Pek, ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte, haberin detayları.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

16 Mayıs Pazartesi günü saat 07:13'te gerçekleşmesi beklenen göksel olayı en iyi şekilde izleyeme şansına sahip olacakların, tüm orta ve Güney Amerika'da yaşayanlar ile Kuzey Amerika'nın doğu yarısındakiler olacağı kaydediliyor. Ay konusunda uzmanlaşmış bir gezegen jeologu olan NASA'dan Noah Petro, tam bir "ziyafet" olarak nitelendirdiği tutulmaya dair "Bu gerçekten Amerika Kıtası için bir tutulma" ifadelerini kullanıyor.

TUTULMA TÜRKİYE'DEN GÖZLEMLENECEK Mİ?

Türkiye'deki meraklı uzay gözlemcilerine ise üzücü bir haberimiz var: Eğer ani bir kararla uçak bileti almaya kara vermezseniz –ya da çoktan bir bilet almadıysanız- ne yazık ki Kanlı Ay Tutulmasını canlı bir şekilde izlemeniz mümkün olmayacak.

Ancak hemen üzülmeyin. NASA ve Slooh gözlemevleri ağı, tutulmayı canlı bir şekilde anbean yayınlayacak. Geçen sonbaharda fırlatılan NASA'nın Lucy uzay aracı ise, bu hafta sonu gerçekleşecek olan Ay tutulmasını tam olarak 103 milyon kilometre uzaklıktan fotoğraflayacak.

Öte yandan önümüzdeki kasım ayında uzun bir Ay tutulması daha meydana gelecek. Bu Ay tutulmasını Avrupa ve Afrika'dan gözlemlemek mümkün olacak. Bir dahaki tam tutulma ise 2025 yılına kadar gerçekleşmeyecek.

Ay tutulması neden olur? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor?
ÖZGÜN
Ay tutulması neden olur? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor?
‘Titanik pozu’ ölüme götürdü

‘Titanik pozu’ ölüme götürdü

​Sopaya tutunan genç kız kurtuldu erkek arkadaşı gözden kayboldu.
Telefonun atası

Telefonun atası

120 yıl sonra görücüye çıktı.
İkinci kez seçildi

Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

DEAŞ'ın bu yıl yapmayı planladığı 10'uncu eylem engellendi.

​Bakan Özer ilk kez uygulanacak yeni sistemi açıkladı.

Yeni varyantıyla tüm dünyaya korku salacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.