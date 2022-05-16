​Kanlı ay tutulması nedir: Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'de yılın ilk tutulması görünmediği bilinirken bu harika doğa olayı görülen yerlerde görsel şölen oluşturdu. Pek, ay tutulması nedir? Kanlı ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte, haberin detayları.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

16 Mayıs Pazartesi günü saat 07:13'te gerçekleşmesi beklenen göksel olayı en iyi şekilde izleyeme şansına sahip olacakların, tüm orta ve Güney Amerika'da yaşayanlar ile Kuzey Amerika'nın doğu yarısındakiler olacağı kaydediliyor. Ay konusunda uzmanlaşmış bir gezegen jeologu olan NASA'dan Noah Petro, tam bir "ziyafet" olarak nitelendirdiği tutulmaya dair "Bu gerçekten Amerika Kıtası için bir tutulma" ifadelerini kullanıyor.

TUTULMA TÜRKİYE'DEN GÖZLEMLENECEK Mİ?

Türkiye'deki meraklı uzay gözlemcilerine ise üzücü bir haberimiz var: Eğer ani bir kararla uçak bileti almaya kara vermezseniz –ya da çoktan bir bilet almadıysanız- ne yazık ki Kanlı Ay Tutulmasını canlı bir şekilde izlemeniz mümkün olmayacak.

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Ancak hemen üzülmeyin. NASA ve Slooh gözlemevleri ağı, tutulmayı canlı bir şekilde anbean yayınlayacak. Geçen sonbaharda fırlatılan NASA'nın Lucy uzay aracı ise, bu hafta sonu gerçekleşecek olan Ay tutulmasını tam olarak 103 milyon kilometre uzaklıktan fotoğraflayacak.

Öte yandan önümüzdeki kasım ayında uzun bir Ay tutulması daha meydana gelecek. Bu Ay tutulmasını Avrupa ve Afrika'dan gözlemlemek mümkün olacak. Bir dahaki tam tutulma ise 2025 yılına kadar gerçekleşmeyecek.