Özgün Ay tutulması neden olur? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor?
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Ay tutulması neden olur? Kanlı ay tutulması ne anlama geliyor?

Son günlerde en çok merak edilen konuların başında kanlı ay tutulması geliyor. Gök bilimiyle ilgilenen, ilgilenmeyen herkesin dikkatini çeken bu konu oldukça araştırılıyor. Kırmızı renkte olduğu için kanlı ay tutulması adını alan ayının tutulması nasıl gerçekleşiyor ve neden oluyor? Ay tutulması neden olur? Kanlı ay tutulması ne zaman, ne anlama geliyor? İşte bütün merak edilenler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ay tutulması neden olur? Kanlı ay tutulması ne zaman, ne anlama geliyor? İşte detaylar ​
​Ay tutulması neden olur? Kanlı ay tutulması ne zaman, ne anlama geliyor?

Bugün sabah saatlerin kanlı ay tutulması meydana geldi. Bununla birlikte birçok kişi ay tutulmasının neden olduğunu ne nasıl meydana geldiğini araştırmaya başladı. Tutulmanın etkilerinin 6 ay boyunca süreceğini belirten astrologlar sabit burçların da bu tutulmadan daha fazla etkileneceğini kaydediyor. Peki, ay tutulması neden olur? Kanlı ay tutulması ne zaman, ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Ay tutulması nedir, neden olur?

  • Kanlı ay tutulması terimi, Dünya'nın uydusu Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesinde kalması ve renginin de kırmızıya yakın bir renk olmasını ifade eder. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

Ay tutulması neden olur?
Ay tutulması neden olur?

Ay tutulması nasıl olur?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki fark, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar..

Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

  • Merakla beklenen ay tutulması 16 Mayıs Pazartesi saat 07.13'te gerçekleşecek. Tutulma Afrika, Amerika ve Avrupa'dan görülecek ancak Türkiye'den izlenemeyecek.

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