Özgün Kapanma olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi?
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Kapanma olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi?

Koronavirüs salgınının etkileri sürüyor. Okullarda yüz yüze eğitime devam edilirken PCR tarama testleri uygulanmaya devam ediyor. Okullarda tarama testlerinin sonucuna göre vatandaşlar kapanmaların olup olmayacağını, koronavirüstedbirlerinin yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, kapanma olacak mı? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin son açıklamaları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kapanma olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi?
okullar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs salgını nedeniyle yeniden bir kapanmaya gidilecek mi? sorusuna da cevap verdi.

KAPANMA OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca, okullarda rastgele PCR taraması yapıldığı hatırlatılarak, bu çalışmanın sonuçlarının çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine, sonuçların çıktığını, bu çalışmayı belli aralıklarla Milli Eğitim Bakanlığı ile tekrarlamak istediklerini söyledi. Koca, şöyle konuştu:

"Yapılan taramada toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda 1,1'den 5,9'a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Okulların pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli, böyle bir soru da artık sorulmamalı. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulu'nun da böyle bir gündemi söz konusu değil."

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

1 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüsvaka sayıları düne göre arttı. 1 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 678 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 201'den 217'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 29 bin 296 olurken toplam 356 bin 643 PCR testi yapıldı.


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