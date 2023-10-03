Ekim ayı geldi, 2023 yılının bitmesine az bir süre kaldı ve vatandaşlar, kar ne zaman kar yağacak sorusuna yönelik verilen cevabı merak ediyor. Yazın yurt genelinde yağışlı havalara hasret kalındı. Gelmeyen yağışlar kuraklığı da kritik bir noktaya getirmişken, umutlar önümüzdeki aylarda yağacak karda. Kar yağışı bu kış etkili olması durumunda kuraklık için alarm zillerinin çaldığı barajlardaki doluluk oranları için bir nebze umut olabilir. Peki İstanbul , Ankara, İzmir'e kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara , Çankırı, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kar ne zaman yağacak?

Türkiye'nin sıcak yaz günlerini geride bıraktığımız bu dönemde, sonbaharın hala sıcak geçtiğini görmekteyiz. Dünya genelindeki iklim uzmanları, Grönland'da eriyen buz tabakaları üzerine önemli uyarılarda bulundular. Bu buzların erimesi ve soğuk suların okyanusa karışması, ülkelerin kış şartlarını direkt etkileyecek. Kuzey bölgelerde soğuk hava hareketliliği artarken, bu soğuk havanın Türkiye ve Avrupa'ya ulaşmaya başladığını görmekteyiz.

Meteorolog Kerem Ökten de bununla ilgili önemli uyarılarda bulunmakta Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, bu yıl kar yağışının oldukça erken başlayacağı konusunda uyarılarda bulundu. Ökten, bu kışın, geçmiş yıllardaki gibi sert geçeceğini söylüyor. Özellikle kasım ve aralık aylarında sıcaklık değerlerinin düşmesi öngörülüyor.

Hangi bölgelere kar yağacak?

Özellikle Kuzey ve İç Ege, Göller Bölgesi, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışları tahmin ediliyor. Bu bölgelerdeki yüksek kesimlerde kalıcı kar örtüsü oluşabileceği için kış hazırlıklarına şimdiden başlamakta fayda var.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da kar yağışı genellikle Aralık ve Mart ayları arasında görülür. Ancak her yıl hava koşulları değişkenlik gösterebilir ve bu nedenle kesin bir tarih vermek zordur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerini takip ederek, İstanbul'da kar yağışının ne zaman ve nasıl olacağını öğrenebilirsiniz.



