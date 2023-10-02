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Orta ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Halil Akkoç
18:07 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların, yarın günün ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olarak devam etmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteoroloji
#Hava durumu
#Trabzon
#Rize
#Giresun
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