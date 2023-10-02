Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların, yarın günün ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olarak devam etmesi bekleniyor.