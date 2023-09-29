|
Gündem

Meteorolojiden Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

Halil Akkoç
15:00 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre,
yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması bekleniyor.

Yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteoroloji
#Hava durumu
#İstanbul
#Kocaeli
#Sakarya
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Benfica - Porto maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?