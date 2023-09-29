yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması bekleniyor.