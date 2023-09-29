Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre,
yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması bekleniyor.
Yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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29 dakika önce