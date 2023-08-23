Karabük ’te hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar ormanların içerisinde bulunan derelerin buz gibi sularında serinliyor.

KARABÜK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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Sıcaklık 40 dereceye çıktı, vatandaş derede serinledi

Karabük’te hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar ormanların içerisinde bulunan derelerin buz gibi sularında serinliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyardığı illerden olan Karabük’te hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Sıcakların 40 dereceye kadar çıkmasından dolayı vatandaşlar bunalırken, bazı vatandaşlar ise Yenice ilçesindeki ormanlık alanda bulunan derenin buz gibi sularında serinliyor. Vatandaşlardan Kerem Demir, fırsat buldukça bunaltıcı sıcaklıklardan kaçarak derenin soğuk sularında serinlediklerini belirtti.

Demir, orman içerisindeki güzellikleri herkesin görmesini tavsiye etti.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 38

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41















