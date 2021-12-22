Karabük'te 23 Aralık (yarın) okullar tatil mi?

Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti. Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te yarın 23 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor.

KARABÜK'TE 23 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

23 Aralık Perşembe günü için Karabük'te okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Karabük'te yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARABÜK 22 ARALIK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

22 Aralık Çarşamba günü için Karabük'te okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise resmi açıklama geldi.

Karabük'te kar yağışı nedeniyle merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde okullar yarın tatil edildi. Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde yarın okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler için eğitime ara verildi.

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Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

ÖZGÜN Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Zonguldak kar tatili açıklaması

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