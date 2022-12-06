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Karadul Örümceği Nedir, Türkiye’de Var mı?

Karadul örümceği, zeytin tanesi gibi siyah ve parlak görünüme sahip, genellikle karanlık yerlerde ve tavan aralarında yaşayan bir örümcek türü olarak bilinmektedir. Ülkemizde bu yıl artan karadul örümceği zehirlenmeleri vatandaşları paniğe sevk ediyor. Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından 1-4 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 18'inci Türkiye Acil Tıp Kongresi'nde, zehirlenmelerle ilgili sunum yapan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar, karadul örümceği hakkında önemli bilgiler verdi. Peki Karadul örümceği öldürür mü? Karadul örümceği ısırırsa ne olur, belirtileri neler? Türkiye’de nerede yaşar? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadul Örümceği Nedir, Türkiye’de Var mı?
Karadul Örümceği

Türkiye’de en sık yaşanan ölümcül zehirlenmeler, bölge bölge değişiklik gösteriyor. Türkiye'de 40 yaş altı genç erişkinlerde görülen ani ölümlerin yüzde 21'i özkıyım veya zehirlenmelere bağlı olarak meydana geliyor. Türkiye Acil Tıp Kongresi’nde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayça Karadul örümceği tehlikesine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. İşte detaylar.

KARADUL ÖRÜMCEĞİ ISIRIRSA NE OLUR, BELİRTİLERİ NELER?

Karadul örümceğinin normalde insanların yaşadığı yerlerde bulunmayan bir tür olduğuna işaret eden Prof. Dr. Akpınar, "Biz de çok şaşkınız, bu sene beklemediğimiz bir şekilde karadul örümceği zehirlenmelerinde artış var. Bunu nasıl tespit ettik, hasta aslında kendisini ne tür bir örümceğin ısırdığını bilmiyor. Bize geliş klinik bulgularına baktığımızda, bunun karadul örümceği olduğunu düşündük ve hastamızın birkaçından görsel anlamda geri dönüş de aldık, hatta bir tanesi bize örümceği getirdi. Biyolojide analiz ettirdiğimizde de karadul örümceği olduğunu tespit ettik. Hastada aşırı tansiyon yüksekliği, terleme, titreme ve sokulan bölgede çok ciddi ağrı yapıyor. Hatta bu ağrı sadece sokulan bölge ile kalmıyor, tüm vücuda yayılan kramplarla, sırt ağrılarıyla, kol ağrılarıyla ortaya çıkan ciddi bir zehirlenme tablosuna yol açıyor. Aslında bu örümcek tüm Türkiye'de var ama bunlar genelde insanların az uğradığı yerlerde yaşıyor. Yaylalarda, ormanlarda vs. Ama insanlar bir şekilde artık oralara yürüyüş vs yaparak bunlarla temas haline geçebiliyor" diye konuştu.

KARADUL ÖRÜMCEĞİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Dişisi, kuvvetli bir zehire sahip olmakla beraber karadullar, çoğu canlıyı öldürebilecek güçte bir zehre ve bir çıngıraklı yılan ısırığından 15 kat daha çok acı veren ısırıklara sahip. Ancak ısırılma ihtimaliniz çok zayıftır. Zehri, bir insanı öldürebilecek kadar tehlikeli olmasa da her yıl karadul ısırmasından ortalama 15 insan ölmektedir.

KARADUL ÖRÜMCEĞİ TÜRKİYE’DE NERELERDE YAŞAR?

Karadul örümcekleri dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biridir. Akdeniz ülkelerinin birçoğunda yaşarlar. Türkiye'de yaşayan türünün adıysa Akdeniz karadul örümceğidir. İstanbul, Ankara, Adana, Mardin, Van ve Kars'ta kayıtlara geçmiş bir türdür.

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