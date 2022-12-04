Özgün Karaman, Bartın, Karabük TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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Karaman, Bartın, Karabük TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ arsa kura sonuç sorgulaması hızladı. TOKİ konut projeli arsa başvuruları 15 Kasım’da sona erdi. Şimdi gözler ise kura sonuç takviminde. TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle satışa sunulacak. Karaman, Bartın, Karabük TOKİ arsa kura takvimi henüz netleşmedi. Peki Karaman, Bartın, Karabük TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Karaman, Bartın, Karabük arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karaman, Bartın, Karabük TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Karaman, Bartın, Karabük TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Karaman, Bartın, Karabük TOKİ arsa kura sonuçları

TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi. Peki Karaman, Bartın, Karabük TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Karaman, Bartın, Karabük arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Karaman, Bartın, Karabük TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Karaman, Bartın, Karabük TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Karaman, Bartın, Karabük TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Karaman, Bartın, Karabük kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Karaman, Bartın, Karabük TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Karaman TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler

Karabük TOKİ arsa yerleri

Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice

Bartın TOKİ arsa yerleri

Ulus

TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

TOKİ arsa başvuruları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, arsa tapu teslimatlarının aralık ayında başlayacağını ve 2 sene içinde de sürecin biteceğini açıkladı. Bakan Kurum ise Kurum ayrıca orta ve üst gelir grubuna yönelik konut projesini de Kasım ayında duyuracaklarını belirtti.

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