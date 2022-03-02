Karantina süresi değişti mi: 2 Mart Bilim Kurulu kararlarına göre izolasyon süresi kaç gün olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Salgınla mücadelede yeni bir döneme geçildiğini söyleyen Koca beş maddelik yeni kararları duyurdu. Buna göre izolasyon süresinde değişiklik olmadı.
KARANTİNA/ İZOLASYON SÜRESİ KAÇ GÜN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Covidli hastaların izolasyon süreciyle ilgili daha önce aldığımız kararlarda bir değişiklik yok. Yedinci günden sonra bir semptom yoksa karantina bitiyor." açıklamasında bulundu.
2 MART YENİ ALINAN KARARLAR NELER?
1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.
3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.
4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.
5.Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.