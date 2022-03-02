Karantina süresi değişti mi: 2 Mart Bilim Kurulu kararlarına göre izolasyon süresi kaç gün olacak? Karantina süresi değişti mi? sorusu Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile yanıt buldu. Koronavirüs salgınında yen itedbir kararları açıklandı. 2 Mart Çarşamba günü Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar daha önceki kararların gevşetilmesi yönünde oldu. Buna göre, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi için izolasyon süresi değişti mi? Hasta ve temaslı kişiler için karantina süresi kaç gün? İşte konuya ilişkin son açıklamalar...

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