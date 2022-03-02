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Karantina süresi değişti mi: 2 Mart Bilim Kurulu kararlarına göre izolasyon süresi kaç gün olacak?

Karantina süresi değişti mi? sorusu Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile yanıt buldu. Koronavirüs salgınında yen itedbir kararları açıklandı. 2 Mart Çarşamba günü Bilim Kurulu tarafından alınan kararlar daha önceki kararların gevşetilmesi yönünde oldu. Buna göre, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi için izolasyon süresi değişti mi? Hasta ve temaslı kişiler için karantina süresi kaç gün? İşte konuya ilişkin son açıklamalar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karantina /izolasyon süresi değişti mi, kaç gün olacak?
karantina süresi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Salgınla mücadelede yeni bir döneme geçildiğini söyleyen Koca beş maddelik yeni kararları duyurdu. Buna göre izolasyon süresinde değişiklik olmadı.

KARANTİNA/ İZOLASYON SÜRESİ KAÇ GÜN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Covidli hastaların izolasyon süreciyle ilgili daha önce aldığımız kararlarda bir değişiklik yok. Yedinci günden sonra bir semptom yoksa karantina bitiyor." açıklamasında bulundu.

2 MART YENİ ALINAN KARARLAR NELER?

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.

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