Türkiye’nin 81 iline ve yurt dışına kargo taşıyabilen çok sayıda kargo şirketi bulunuyor. Peki kargo şirketleri saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT, Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri haberimizde...

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Kargo şirketlerinden yaygın olarak tercih edilen PTT kargo çalışma saatleri, Yurtiçi Kargo çalışma saatleri, MNG kargo çalışma saatleri, Sürat kargo çalışma saatleri, Aras kargo çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT Kargo pazar günleri kapalıdır. PTT Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

PTT KARGO MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

444 1 788 numaralı PTT Çağrı Merkezi üzerinden 7/24 ulaşabilirsiniz.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

YURTİÇİ KARGO MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Yurtiçi kargo firmasına 444 99 99 numarası ve 7 gün 24 saat sesli yanıt sisteminden ulaşabilirsiniz

MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

MNG KARGO MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

Kargolarınızın durumu, gönderilerinize ilişkin sorularınız ve MNG Kargo'ya ilişkin diğer konular için 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

SÜRAT KARGO MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

cozummerkezi@suratkargo.com.tr e-posta adresine taleplerinizi iletebilir ya da 0850 202 0 202 numaralı Çağrı Merkezi hafta içi 09:00 – 18:00, Cumartesi günleri ise 09:00 – 17:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30’da başlar ve Kapanış saati olan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

444 25 52 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabilir, hızlı ve güvenilir şekilde destek alabilirsiniz.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

UPS kargoya 0850 255 00 66 numaralı telefondan, Türkiye'nin her yerinden alan kodu çevirmeden ulaşabilirsiniz.



