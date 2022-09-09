Başkanı olmayan kulüp kupa maçına çıkıyor

Kars 36 Spor 13 Eylül 2022 Salı günü saat 13.00’de deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşması hazırlıklarını Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Teknik Direktör Vasıf Aksaka, nezaretinde yapıyor. Yapılan antrenmanda sporcuların formda olması teknik heyeti sevindiriyor.

KULÜP BAŞKANI OLMADAN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kars 36 Spor kurulduğu günden günümüze kadar ilk kez kulüp başkanı olmadan hazırlıklarını sürdürürken, yeşil beyazlı ekibin kulüp başkanı kimin olacağı ise bilinmiyor.

Kulüp başkanın olmadan Teknik Direktör Vasıf Aksaka, nezaretinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı sporcuların ise her şeye rağmen Ardahan deplasmanında tur atlayan tarafın kendilerini olacağına inanıyor.

Öte yandan Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, yaklaşık 14 gündür kulüp başkanlığından istifa ettiğini ve geçen süre içerisinde takım sahip çıkacak bir kişinin olmadığını söyledi.

REKLAM

KARS 36 SPOR 2021/2022 PUAN DURUMU

2021/2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grubu 19 puanla 6. sırada tamamlayan Kars 36 spor, yeni sezonda her türlü sıkıntıya rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonun Ekim ayında başlaması bekleniyor.