Kartal’da iki minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Kartal’da iki servis minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kartal Yeni Mahalle’de Pir Sultan Sokağı ve Handun Taner Sokağı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Yapıcı’nın idaresindeki 34 VN 9182 plakalı servis minibüsü ile Hüseyin Muşluoğlu’nun yönetimindeki 34 LAL 74 plakalı minibüs, iki sokağın kesişiminde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle İstanbul Şehir Üniversitesi işçilerini taşıyan serviste bulunan 6 işçi hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.