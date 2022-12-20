Kartepe'de kar kalınlığı kaç santim?

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye kadar yükseldi. Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe'de kar yağışı vatandaşların takibinde. Bölgede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, gün içinde şiddetini artırdı. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasına sahip Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Kuzuyayla Tabiat Parkı ile Sisli Vadi bölgelerine gelerek kar topu oynadı.

Kartepe

Sisli Vadi'deki bir işletmenin müdürü Birden Taşkent, sezonu dört gözle beklediklerini, Kartepe'ye adını veren kar yağışının özellikle dağ yolu üzerindeki tesisler için büyük önem taşıdığını belirtti.

Karı ve karda eğlenmeyi seven misafirler için yağışın nihayet geldiğini aktaran Taşkent, "Yeni yıla karla gireceğiz diye düşünüyoruz. Şu an 15 santimetrelik kar var. Birkaç gün içinde daha da yoğunlaşması bekleniyor. Umarız bu sezon böyle devam eder, biz de en iyi şekilde halkımıza hizmet ederiz." dedi.

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Kocaeli Kartepe

Kartepe'nin, İstanbul'a en yakın kış turizm merkezi olduğuna dikkati çeken Taşkent, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'na, Kuzey Marmara Otoyolu'nun da eklenmesiyle ulaşımın daha da kolaylaştığını kaydetti.

Taşkent, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dağ yolunu sürekli açık tuttuğunu belirterek, jandarmanın kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermediğini, araçlarında kar lastiği bulunmayan ziyaretçilerin, karla oluşan eşsiz güzellikteki manzaradan mahrum kalabileceğini söyledi.

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