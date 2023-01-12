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Kasaba Doktoru 31. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru’nun 31. bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. Her hafta çarşamba akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde Leyla yıllar önce olduğu gibi bir mesaj atarak ortadan kaybolur. Uluçınarlılar Leyla’nın yaşadıklarından dolayı kafasını dinlemeye gittiğini düşünmektedir fakat Ömer’in içi hiç rahat değildir ve Leyla’nın izini sürmeye karar verir. Yalçın ise Hakan’ın peşindedir. Neslihan, yakında görülecek miras davasına odaklanır. Kasaba Doktoru 31. bölümü full hd izlemek ve 32. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Kasaba Doktoru 31. Bölüm Full HD (TRT İZLE)
Kasaba Doktoru 31. bölüm

TRT 1’in sevilen dizisi Kasaba Doktoru’nun yeni bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KASABA DOKTORU 31. BÖLÜM FULL HD

  • Kasaba Doktoru 31. bölümü tek parça full hd izlemek için TIKLAYIN.

KASABA DOKTORU 32. BÖLÜM FRAGMANI

KASABA DOKTORU 31. BÖLÜM ÖZETİ

Leyla yıllar önce olduğu gibi bir mesaj atarak ortadan kaybolur. Uluçınarlılar Leyla’nın yaşadıklarından dolayı kafasını dinlemeye gittiğini düşünmektedir fakat Ömer’in içi hiç rahat değildir ve Leyla’nın izini sürmeye karar verir. Yalçın ise Hakan’ın peşindedir. Neslihan, yakında görülecek miras davasına odaklanır.

Leyla, Kerem’in elinden kurtulmanın yollarını arar fakat başarılı olamaz. Ömer, Kerem’in geçmişiyle ilgili bilgilere ulaştığında şüphesinde haklı olduğunu anlar. Bu sırada Hakan gireceği zorlu ve deneysel ameliyattan önce bir tedavi görmeye başlar. Mine ona destek olmaktadır. İkisi de Yalçın’ın Hakan’ın elinin durumunu öğrendiğinden habersizdir. Gümüşok Grubu’ndan hastanenin şartlarını gözlemlemek için gelen bir müfettiş Hakan’ın zor bir duruma girmesine sebep olur.

Hakan, Yalçın ile girdiği ameliyatta elinin durumunu saklayabilecek midir? Ömer, Leyla’yı Kerem’in elinden kurtarabilecek midir?

Kasaba Doktoru 31. Bölüm Fragmanı
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Kasaba Doktoru 31. Bölüm Fragmanı
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