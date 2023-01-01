Yeni sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri olan Kasaba Doktoru'ndan üzücü bir haber geldi. TRT 1’den yapılan açıklamada dizinin 32. bölümü final bölümü olduğu söylendi. Dizinin son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

KASABA DOKTORU 32. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

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KASABA DOKTORU 32. BÖLÜM ÖZETİ

Yalçın’ın oyunu Hakan’ı yıllar önceki gibi bir kurula çıkmak zorunda bırakırken ona inanan Neslihan ve Berk’i hayal kırıklığına uğratır. Hakan öğrencileri Leyla ve Ömer’in baskısıyla elini kurtarabilmek için çok riskli bir ameliyata girmeye ikna olur.

Mine, mücadele etmesi için Hakan’a destek vermektedir. Ameliyat herkesten gizli olarak Uluçınar’da yapılır. Leyla ve Ömer ise evlilik kararı alır. Berk, babasının yaşattıklarından dolayı yıkıma uğradığında en yakınında Nazlı’yı bulur. Bu sırada acile gelen bir hasta riskli ve kombine bir ameliyata girmek zorundadır. Leyla ve Ömer, Hakan olmadan girdikleri bu zorlu ameliyatta başarılı olabilecek midir?

Yalçın’ın yargılandığı dava ve Hakan’ın gireceği kurul Uluçınar ekibinin kaderini belirleyecektir. Yıllar önce yolunu kaybedip Uluçınar’a gelen ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen aile olmayı başaran Hakan, Leyla, Ömer ve Mine bu savaştan galip çıkabilecekler midir?











