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Sevilen dizi final yaptı
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru’nun dün akşam 32. bölümü sevenleriyle buluştu. Her çarşamba akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu hafta final yapacağı ve son kez izleyicisinin karşısına çıkacağı açıklandı. Final sebebinin ise reytinglerdeki beklentinin altında kalması olduğu iddia ediliyor. Kasaba Doktoru 32. bölüm, final bölümünü tek parça full izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
11:29 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kasaba Doktoru Final Bölümü

Kasaba Doktoru Final Bölümü

Yeni sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri olan Kasaba Doktoru'ndan üzücü bir haber geldi. TRT 1’den yapılan açıklamada dizinin 32. bölümü final bölümü olduğu söylendi. Dizinin son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

KASABA DOKTORU 32. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Kasaba Doktoru 32. bölüm tek parça full izlemek için

KASABA DOKTORU 32. BÖLÜM ÖZETİ

Yalçın’ın oyunu Hakan’ı yıllar önceki gibi bir kurula çıkmak zorunda bırakırken ona inanan Neslihan ve Berk’i hayal kırıklığına uğratır. Hakan öğrencileri Leyla ve Ömer’in baskısıyla elini kurtarabilmek için çok riskli bir ameliyata girmeye ikna olur.

Mine, mücadele etmesi için Hakan’a destek vermektedir. Ameliyat herkesten gizli olarak Uluçınar’da yapılır. Leyla ve Ömer ise evlilik kararı alır. Berk, babasının yaşattıklarından dolayı yıkıma uğradığında en yakınında Nazlı’yı bulur. Bu sırada acile gelen bir hasta riskli ve kombine bir ameliyata girmek zorundadır. Leyla ve Ömer, Hakan olmadan girdikleri bu zorlu ameliyatta başarılı olabilecek midir?

Yalçın’ın yargılandığı dava ve Hakan’ın gireceği kurul Uluçınar ekibinin kaderini belirleyecektir. Yıllar önce yolunu kaybedip Uluçınar’a gelen ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen aile olmayı başaran Hakan, Leyla, Ömer ve Mine bu savaştan galip çıkabilecekler midir?




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#32. bölüm
#final bölüm
36 dakika önce
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Sevilen dizi final yaptı
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